Un utilisateur de Reddit acquiert un serveur de cache Netflix déclassé et trouve 36 disques durs à l’intérieur

Contexte : Avec plus de 223 millions d’abonnés, il n’est pas surprenant que Netflix soit responsable d’une grande partie du trafic Internet quotidien. Pour aider à assurer le bon fonctionnement du service, Netflix utilise un réseau de diffusion de contenu connu sous le nom d’Open Connect qui consiste en un ensemble de serveurs locaux contenant des copies de contenu vidéo.

Stocker du contenu à proximité géographique des téléspectateurs permet d’assurer une livraison rapide, mais avec autant d’abonnés et autant de contenu, cela nécessite beaucoup de stockage. Netflix fournit une documentation abondante sur Open Connect, mais ne fournit pas une tonne d’informations sur le hardware qui alimente les serveurs. C’est là qu’intervient Reddit.

Un utilisateur qui travaille pour un grand FAI a récemment eu l’opportunité d’acquérir un serveur Netflix Open Connect hors service datant d’environ 2013 et n’a pas pu dire non. L’utilisateur de Reddit, PoisonWaffle3, savait que Netflix avait nettoyé le service, qu’il exécutait FreeBSD et qu’il contenait de nombreux disques de stockage, mais c’est à peu près tout.

Le retrait de trois vis et le panneau supérieur ont révélé une carte mère Supermicro « assez standard », un seul processeur Intel Xeon E5 2650L v2 (10 cœurs / 20 threads), 64 Go de RAM DDR3, un énorme 36 disques durs Western Digital (anciennement HGST) (7200 tr/min, 8 To chacun), six SSD Micron de 500 Go, une carte réseau Ethernet 10 gigabits à quatre ports, quatre contrôleurs LSI SAS9211-8I et une paire d’alimentations de 750 watts.

Le nouveau propriétaire a déclaré que la plate-forme était un peu bruyante, mais visait à remplacer les quatre ventilateurs de boîtier standard par des modèles de Noctua afin de réduire le bruit. Au total, le système dispose de 262 To de stockage brut. Les premiers tests ont révélé un seul disque défectueux.

PoisonWaffle3 était ouvert aux suggestions sur ce qu’il fallait faire avec la plate-forme et a même déclaré qu’une deuxième machine était disponible, ce qui pourrait être utile pour les versions de rechange. Comment utiliseriez-vous une plate-forme avec autant de stockage ? Les suggestions lancées sur Reddit incluent un serveur multimédia Plex ou une plate-forme minière pour Chia, une crypto-monnaie basée sur le stockage.