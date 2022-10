On sait enfin quoi faire quand on fait des cauchemars

Cela a été découvert par une équipe de recherche suisse qui a démontré comment faire taire les mauvais rêves en écoutant un seul accord de piano.

Les cauchemars, ou mauvais rêves, peuvent parfois devenir des événements réguliers, se reproduisant plusieurs fois par semaine, pendant des mois et des mois. On estime que jusqu’à 4 % des adultes souffrent de cauchemars récurrents, une affection souvent associée à des réveils nocturnes fréquents et à un sommeil de mauvaise qualité. Mais une nouvelle méthode, développée par une équipe de recherche suisse et basée sur l’écoute d’un seul accord de piano, s’est avérée capable de faire taire les rêves les plus pénibles en réduisant leur fréquence. « Grâce à cette procédure – ont expliqué les chercheurs – nous avons observé une diminution rapide des cauchemars, ainsi que des rêves qui sont devenus plus positifs sur le plan émotionnel. Pour nous, ces résultats sont très prometteurs, tant pour l’étude du traitement émotionnel pendant le sommeil que pour le développement de nouvelles thérapies.« .

Cauchemars réduits en écoutant un accord de piano

Résoudre le problème des cauchemars récurrents, ou plutôt du trouble du sommeil cauchemardesque (en anglais, trouble cauchemardesque, ND), est une sorte de défi, car nous ne savons pas exactement pourquoi ni même comment notre cerveau crée des rêves pendant que nous dormons. Habituellement, les personnes qui souffrent de cauchemars récurrents se voient conseiller une technique non invasive, appelée thérapie de répétition imaginative, qui consiste à réécrire dans un journal les rêves qui génèrent des sentiments négatifs, tels que l’anxiété ou la peur, en essayant de leur donner une fin plus positive. Alors pour vous « répéter » le scénario des rêves réécrits, pour essayer d’écraser le cauchemar. Cependant, cette forme de thérapie n’est pas toujours efficace, amenant les chercheurs à évaluer de nouvelles approches thérapeutiques pour cette condition.

Dans ce domaine de recherche, une découverte de 2010 liée à l’écoute de sons que les gens associent à certains stimuli, connue sous le nom de réactivation ciblée de la mémoire (TMR), a jeté les bases de la conception d’une nouvelle méthode qui pourrait « aider les gens à changer les émotions vécues dans leurs rêves», a expliqué le créateur de la technique, le professeur Lampros Perogamvros, psychiatre au Laboratoire du sommeil des Hôpitaux universitaires de Genève et professeur au Département des neurosciences fondamentales de l’Université de Genève.

Avec ses collègues, Perogamvros a voulu vérifier si l’écoute d’un son associé à une émotion diurne positive, via un casque sans fil pendant le sommeil, pouvait aider à modifier les émotions ressenties dans les rêves, améliorant ainsi l’efficacité de la thérapie de répétition imaginative. Ainsi, les chercheurs ont évalué 36 patients qui ont tous rempli un journal de rêve pendant deux semaines, mais seulement la moitié ont subi une séance de réactivation ciblée de la mémoire afin de créer une association entre un son (pour l’expérience l’accord de piano C6/9, C sixième/neuvième a été choisi) et la version positive de leurs cauchemars.

Cependant, tous les participants ont été invités à mettre le casque sans fil avant de s’endormir qui jouait cet accord toutes les 10 secondes pendant le sommeil paradoxal (la phase dans laquelle les cauchemars se produisent généralement), de sorte que la moitié des personnes qui n’avaient créé aucune association avec le son ont agi. comme groupe de contrôle.

Les résultats de ce test, rapportés dans une étude publiée dans Biologie actuelle, ont montré une diminution des cauchemars dans les deux groupes, mais plus marquée chez ceux qui associaient le son à la version positive de leurs rêves. Plus précisément, après les deux premières semaines, le groupe témoin avait, en moyenne, 1,02 cauchemars par semaine, tandis que le groupe subissant une réactivation ciblée de la mémoire avait en moyenne 0,19 cauchemars par semaine.

Des résultats similaires ont également été observés trois mois après la thérapie, après quoi la fréquence des cauchemars était légèrement augmentée dans les deux groupes, mais de manière plus importante dans le groupe témoin (1,48 cauchemars par semaine contre 0,33 cauchemars par semaine). Les patients subissant une thérapie de réactivation ciblée de la mémoire ont également connu une augmentation des rêves positifs.

Effets de la réactivation ciblée de la mémoire (TMR) sur le nombre de cauchemars par semaine et la proportion de rêves positifs / Biologie actuelle

« Nous avons été positivement surpris de voir à quel point les participants à l’étude respectaient et toléraient les procédures de test, telles que l’exécution d’une thérapie répétée imaginative tous les jours et le port du bonnet de sommeil la nuit. – ajouté Perogamvros -. Nous avons constaté une diminution rapide des cauchemars, ainsi que des rêves devenant plus positifs sur le plan émotionnel. Pour nous chercheurs et cliniciens, ces résultats sont très prometteurs et soutiennent que l’expérimentation de cette thérapie combinée à plus grande échelle et avec différents types de populations pour déterminer l’étendue et la généralisabilité de son efficacité« .