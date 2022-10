Ne vous inquiétez pas, FIFA peut continuer à être acheté en format physique

Est-il vrai que la FIFA va arrêter de vendre en format physique ?

Certains jeux d’Electronic Arts tels que FIFA, Battlefield et d’autres franchises de ce studio pourraient commencer à être distribués uniquement au format numérique en Allemagne, en Autriche, en Suisse et dans les pays scandinaves. Cela a été publié par IGN au cours des dernières heures. Cependant, une publication plus récente suggère qu’il ne s’agit que de rumeurs, et qu’il s’agirait simplement d’une interprétation des données de vente d’EA.

Andy Robinson @AndyPlaytonic Re : rapporte qu’EA prévoit d’arrêter de vendre des jeux physiques en Allemagne, un porte-parole me dit que ce n’est pas vrai. « Nous n’avons pas arrêté la distribution physique de nos jeux en Allemagne, en Autriche ou en Suisse » (1/2) 27 octobre 2022 • 16:08

La nouvelle intervient dans le cadre d’une restructuration d’EA en Europe. La firme américaine a analysé le changement de tendance du marché. En faisant des calculs, la société estime que continuer à lancer des titres au format physique peut nuire négativement au compte de profits et pertes.

Selon le dernier rapport annuel d’EA Allemagne, le changement de tendance a un impact négatif sur les ventes. C’est pourquoi la filiale allemande d’Electronic Arts aurait envisagé la possibilité de mettre fin à ses accords avec son réseau de distribution dans ces pays européens. Cependant, ces titres continueront d’être commercialisés en format physique jusqu’à indication contraire.

Quel est le succès du format numérique ?

L’achat de jeux vidéo au format numérique a connu une tendance à la hausse ces dernières années. Cependant, la pandémie a accéléré le processus. Le confinement à domicile a fait vivre à la distribution numérique son meilleur moment.

En fait, c’est pourquoi il y a eu tout le battage médiatique avec GameStop l’année dernière. Les analystes boursiers ont déterminé que cette entreprise allait connaître l’une des pires années de son histoire, car elle ne s’était pas adaptée à la nouvelle normalité.

Un format numérique encore très vert

Le format numérique est loin d’être parfait. Pour les sociétés de jeux vidéo, ce mode de distribution est beaucoup plus intéressant, puisqu’une bonne somme d’argent est économisée en frais (disques, pochettes, distribution, commissions d’intermédiaires…). Cependant, il n’y a pas quelques versions qui sont faites numériquement au prix fort.

Et c’est là que se situe le débat. Lorsque nous achetons un jeu vidéo au format physique, ce titre nous appartient. Il n’en va pas de même avec le format numérique. Dans ce cas, nous dépendons de la disponibilité des serveurs. Si le fabricant en question retire le service, nous ne pourrons plus réclamer notre téléchargement.

Sur des plateformes comme Steam ou Epic Games, les joueurs n’ont jamais eu de problèmes à cet égard. Cependant, lorsque nous parlons de consoles, l’image est différente. Nintendo et Sony ont annoncé la fermeture des boutiques numériques de certaines de leurs consoles. C’est le cas de la Nintendo 3DS, de la Wii U et de la PlayStation Vita. Une fois ces stores fermés, il sera impossible de réclamer des achats numériques. Dans une certaine mesure, les fabricants eux-mêmes invitent les utilisateurs à recourir au piratage.

Le dilemme est servi. Achèteriez-vous uniquement des jeux numériques même en sachant que vous pourriez perdre l’accès à chacun d’eux dans 10 ans ? Ou vaut-il mieux profiter du format physique jusqu’à la fin de ses jours ? Le temps et les lois ont encore beaucoup à dire.