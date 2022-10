Un nouvel instrument de la NASA sur l’ISS identifie plus de 50 fuites majeures de méthane dans le monde

Les données, recueillies par le spectromètre EMIT récemment installé sur la Station spatiale internationale, montrent où se trouvent les plus grands émetteurs de ce puissant gaz à effet de serre.

Le panache de méthane détecté par EMIT au sud-est de Carlsbad, Nouveau-Mexique, où se situe le bassin permien / Crédit : NASA / JPL – Caltech

La NASA a identifié plus de 50 « super-émetteurs » de méthane – un gaz à effet de serre environ 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone pour piéger la chaleur dans l’atmosphère – en Asie centrale, au Moyen-Orient et dans le sud-ouest des États-Unis, à l’aide d’un nouvel instrument installé en juillet dernier sur la Station spatiale internationale (ISS). Certains connus et d’autres récemment découverts, ces « points chauds » sont principalement localisés dans des sites d’extraction d’énergies fossiles, de stockage et de traitement des déchets et dans des infrastructures du secteur agricole.

La détection a eu lieu dans le cadre de la Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), une mission de la NASA qui utilise un spectromètre d’imagerie avancé, visant à aider à comprendre les effets de la poussière en suspension dans l’atmosphère sur le climat. Mais l’instrument, qui peut balayer des zones de la surface de la Terre sur des dizaines de kilomètres et se concentrer sur des zones aussi petites qu’un terrain de football, a également démontré sa capacité supplémentaire à mesurer le méthane avec une précision et une précision élevées.

« Cela offre une formidable opportunité de mesurer et de surveiller les gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatiqueDit Kate Calvin, scientifique en chef de la NASA et consultante principale en climat.

Plus de 50 « super-émetteurs » de méthane

Certaines des fuites détectées par EMIT, a expliqué Andrew Thorpe, un technologue de recherche du JPL à la tête de la mission EMIT sur le méthane, sont « tparmi les plus grands jamais vus, contrairement à tout ce qui a jamais été observé depuis l’espace. Ce que nous avons trouvé en peu de temps dépasse déjà nos attentes« .

Par exemple, l’instrument a détecté un panache d’environ 3,3 kilomètres de long au sud-est de Carlsbad, au Nouveau-Mexique, où se trouve le bassin permien, l’un des plus grands champs pétrolifères du monde, s’étendant du sud-est du Nouveau-Mexique à l’ouest du Texas. Au Turkménistan, EMIT a identifié 12 panaches d’infrastructures pétrolières et gazières à l’est de la ville portuaire de Hazar sur la mer Caspienne, dont certains s’étendent sur plus de 32 kilomètres.

Des fuites de méthane détectées par EMIT à l’est de Hazar, au Turkménistan, une ville portuaire sur la mer Caspienne / Crédit : NASA / JPL – Caltech

L’équipe a également identifié un panache de méthane au sud de Téhéran, en Iran, d’au moins 4,8 kilomètres de long, provenant d’un important complexe de traitement des déchets (le méthane est un sous-produit de la décomposition et les décharges peuvent être une source importante). . Les scientifiques estiment des débits de méthane de 18 300 kilogrammes par heure sur le site du Permien, 50 400 kilogrammes par heure pour les sources turkmènes et 8 500 kilogrammes par heure sur le site iranien.

Panache de méthane d’au moins 4,8 kilomètres de long flottant dans l’atmosphère au sud de Téhéran, Iran / Crédit : NASA / JPL – Caltech

Pour avoir une idée de la quantité de méthane qui se retrouve dans l’atmosphère, il suffit de penser qu’au total, les seules fuites enregistrées au Turkménistan ont une portée similaire à l’énorme fuite de gaz qui a affecté un puits de gaz naturel à Aliso Canyon en 2015, l’une des pires catastrophes écologiques aux États-Unis : avant réparation, la fuite est estimée avoir dépassé des débits allant jusqu’à 50 000 kilogrammes par heure.

Le méthane comme gaz à effet de serre

Le méthane est responsable d’environ 30 % de l’augmentation de la température mondiale à ce jour. Bien qu’il soit beaucoup moins abondant dans l’atmosphère que le dioxyde de carbone (CO2), il est environ 80 fois plus puissant à l’échelle de 20 ans. Cependant, il ne reste dans l’atmosphère que pendant une décennie, par rapport aux centaines ou milliers d’années du CO2.

Cela indique qu’une forte réduction des émissions pourrait réduire le réchauffement climatique prévu de plusieurs dixièmes de degré centigrade d’ici le milieu du siècle, contribuant ainsi à maintenir en vie l’objectif de l’Accord de Paris de limiter l’augmentation de la température moyenne de la Terre à 1,5 ° C, selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

« Contenir les émissions de méthane est la clé pour limiter le réchauffement climatique – a déclaré l’administrateur général de la NASA Bill Nelson -. En cela, EMIT s’avère être un outil essentiel dans notre boîte à outils : non seulement il aidera les chercheurs à mieux identifier l’origine des fuites de méthane, mais il leur fournira également des informations sur la manière de les arrêter rapidement.« .