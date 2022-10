Konami propose un Silent Hill développé en interne : à la recherche de créateurs "premier niveau"

Qui allait le dire ! Konami, qui n’a pas sorti de jeu dans sa saga d’horreur depuis 2012, prépare non seulement plusieurs nouveaux titres avec des studios externes, mais a laissé entendre qu’il développera également plus de Silent Hill en interne. C’est du moins ce que suggère un tweet publié sur le compte officiel japonais, où il a partagé le lien vers une nouvelle page pour recruter des talents.

« Nous avons ouvert un site Web spécial pour recruter des développeurs de jeux vidéo de haut niveau », indique le tweet. « Cela inclut la saga Silent Hill. » Différents postes sont demandés sur la page, tels que producteur, directeur de jeu et plus encore. En revanche, plusieurs offres demandent de l’expérience avec Unreal Engine, le moteur que Bloober Team utilisera dans le remake du deuxième opus.

Il n’y a aucune mention d’une autre des sagas qui reste en jachère, Metal Gear Solid. Créé par Hideo Kojima, un créatif qui n’est plus chez Konami, le dernier épisode principal est Metal Gear Solid V : The Phantom Pain. Après le départ de Kojima, Konami a commercialisé Metal Gear Survive, un jeu de survie multijoueur en dehors du canon de l’histoire principale.

Silent Hill 2 Remake, vers la fin de son développement

Il n’y a pas encore de date de sortie confirmée, mais l’équipe Bloober a révélé que le développement est entré dans la phase finale. Les développeurs travaillent à peaufiner l’expérience de jeu pour son arrivée sur le marché sur PS5 et PC. Comme annoncé lors de la diffusion, Silent Hill 2 Remake sera temporairement exclusif au système de nouvelle génération de Sony.

En plus du remake, Konami a commandé d’autres titres : Silent Hill F se déroule dans le Japon des années 1960 et sera le prochain épisode principal. D’autre part, No Code se chargera de concevoir Silent Hill : Townfall, tandis que Silent Hill : Ascension s’impose comme une sorte de jeu de streaming interactif avec des décisions à prendre par tous les joueurs.

