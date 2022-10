Fais attention! Le dernier viral de TikTok pourrait vous étouffer dans votre sommeil

Internet regorge de gourous qui utilisent le haut-parleur des réseaux sociaux pour donner des conseils à leurs followers. Sur des plateformes comme TikTok ou Instagram, l’important est d’avoir des followers et de nombreux likes. C’est pourquoi tous les conseils que nous voyons habituellement sur ces réseaux sociaux ne sont pas vrais. Le dernier viral devenu à la mode sur le réseau chinois est non seulement inutile, mais certains médecins pensent qu’il peut être bien plus dangereux que ce que l’on voit à l’œil nu.

Se couvrir la bouche pour dormir : une tendance à ne pas reproduire

La nouvelle tendance sur TikTok est un peu étrange. Il consiste à utiliser des bandes adhésives pour garder la bouche fermée pendant le sommeil. Vous pourriez penser que quelque chose comme ça pourrait vous être bénéfique, car il est difficile de ronfler dans cet état. Pourtant, il y a des médecins qui ont levé la main à la tête dès qu’ils ont découvert cette pratique nouvelle et irresponsable qui devient de plus en plus virale chaque jour.

Dans une récente interview sur CNN, le Dr Raj Dasgupta, spécialiste du sommeil, a appelé à l’arrêt de cette folle pratique virale.

« Le but de se couvrir la bouche est d’empêcher de respirer par la bouche pendant la nuit. Cependant, cela peut être très dangereux pour une personne souffrant d’apnée obstructive du sommeil. »

Ce médecin sait très bien de quoi il parle. Il travaille également comme professeur agrégé de médecine clinique à la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud. Comme il le commente dans l’interview, dans une étude réalisée en 2019, ils ont déterminé que plus de 1 000 millions d’adultes dans le monde souffrent de cette maladie. Cela concerne généralement les personnes âgées de 30 à 69 ans. Comme on pouvait s’y attendre, des millions d’individus sont atteints de cette maladie, mais n’en sont absolument pas conscients.

Fondamentalement, l’apnée obstructive du sommeil est une affection respiratoire qui survient lorsque les muscles de la gorge se détendent pendant le sommeil. Par intermittence, les voies respiratoires se bouchent, empêchant ainsi le passage de l’air vers les poumons. Selon de nombreux experts, un signe qui nous invite à penser que nous sommes touchés par cette maladie est le ronflement. Par conséquent, bloquer l’une des voies respiratoires pendant le sommeil ne semble pas être une bonne idée. En effet, l’apnée obstructive du sommeil peut entraîner diverses complications, comme la fatigue, la somnolence diurne, des problèmes oculaires comme le glaucome, et même des troubles cardiovasculaires.

Beaucoup suivent le viral pour la mode pure

À ce stade, la chose intéressante serait de se demander quels avantages hypothétiques il y a à se couvrir la bouche pendant que vous dormez. Cependant, de nombreux utilisateurs qui ont téléchargé des vidéos sur le réseau en pratiquant cela ne se souviennent pas de la raison pour laquelle ils ont commencé à le faire.

Le Dr Raj Dasgupta dit qu’il est beaucoup plus bénéfique de respirer par le nez que par la bouche pendant que nous dormons. Cependant, gardez à l’esprit qu’il existe de nombreux moyens sûrs d’empêcher la respiration buccale la nuit, notamment les dilatateurs nasaux, les bandelettes nasales et même les exercices de la gorge et de la langue.

La morale de ceci est que nous ne devrions jamais croire les vidéos virales que nous voyons sur Internet. Et encore moins lorsque son origine est inconnue.