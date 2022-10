Voler de l’Alaska à l’Australie sans jamais s’arrêter pendant 13 560 km : nouveau record mondial de migration

Une barge à queue noire, un échassier, a établi un nouveau record de migration. Le modèle 234684 a parcouru 13 560 km en 11 jours et 1 heure, sans s’arrêter.

Crédit : wikipédia

Une barge (Limosa lapponica) a volé sans escale de l’Alaska à la Tasmanie (Australie) parcourant 13 560 kilomètres en 11 jours et 1 heure, sans jamais s’arrêter, ni pour boire ni pour manger. Ce fut un voyage exténuant mais absolument extraordinaire, tellement incroyable qu’il a établi un nouveau record du monde pour une migration. L’oiseau, un jeune spécimen de cinq mois seulement, avait été « équipé » d’une balise satellite par des ornithologues en Alaska, qui ont pu suivre l’intégralité du vol migratoire. Il s’est terminé à Ansons Bay, une charmante station balnéaire du nord-est de la Tasmanie, un État insulaire australien situé à 240 kilomètres au large de la côte de l’État de Victoria.

Le protagoniste de l’histoire n’a pas de nom propre, mais est connu pour le numéro de balise satellite, ou 234684. Le jeune spécimen était parti le jeudi 13 octobre de Kuskokwim Shoals et est arrivé à destination le lundi 24, battant le record précédent. en 2021 par une autre barge, le mâle adulte connu sous le nom de code 4BBRW (qui avait parcouru 13 050 kilomètres). Le nouveau record a donc dépassé le précédent de plus de 500 kilomètres, soit un peu plus de la distance qui sépare Nice et Milan à vol d’oiseau.

Crédit : wikipédia

Selon les découvertes des scientifiques allemands de l’Institut Max Planck d’ornithologie, l’oiseau, après avoir longé presque complètement les îles Aléoutiennes – la langue des îles qui s’étend sur près de 2 000 kilomètres depuis le sud de l’Alaska – a viré brusquement vers le sud, commençant à traverser l’océan Pacifique Nord. Pendant le voyage, il a gardé les îles hawaïennes à sa gauche et a continué à survoler plusieurs États océaniques, tels que Kiribati, Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. Mais comme indiqué, 234684 ne s’est jamais arrêté. Il continue de voler rapidement en longeant l’Australie en haute mer, puis, après avoir atteint les hauteurs de la Tasmanie, il vire à 90 degrés et met le cap sur Ansons Bay, qu’il atteint après 11 jours et 1 heure de vol passionnant « sans escale ». Les chercheurs pensent que c’était avec d’autres spécimens.

Les barges mineures sont des oiseaux de rivage de la famille des Scolopacidae, connus pour effectuer les plus longues migrations ininterrompues (et nourrissantes) du règne animal. Pour cette raison, les spécimens accumulent beaucoup de poids, avant d’entamer les longs allers-retours vers les lieux de nidification et d’hivernage. L’espèce niche dans la toundra et la taïga. En France, il est considéré comme un migrant « répandu mais rare », comme le rapporte le célèbre « Bird Guide » de Lars Svensson. Certains spécimens ou petits troupeaux peuvent hiverner dans les zones humides le long des côtes du Bel Paese, mais c’est un événement rare. La barge mineure visible en France est une sous-espèce différente de celle engagée dans les extraordinaires migrations entre l’Alaska et les pays océaniques.