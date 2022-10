OnePlus lance la bêta ouverte d’OxygenOS 13 pour OnePlus 10T

Android 13 est encore nouveau parmi les téléphones non Pixel. Seuls quelques téléphones phares ont la dernière version stable. Du côté positif, des tests sont en cours pour plusieurs appareils, dont les téléphones OnePlus. OnePlus 10T est désormais le dernier téléphone à recevoir la version bêta ouverte d’OxygenOS 13 basée sur Android 13.

OnePlus teste déjà la mise à jour bêta d’Android 13 sur plusieurs de ses appareils. Et maintenant, un autre appareil a rejoint la liste. OnePlus 10T est entré en test bêta il y a quelques semaines, mais il s’agissait d’un test bêta fermé et n’était disponible que pour un nombre limité d’utilisateurs. Et maintenant, sa bêta ouverte est disponible.

La bêta ouverte est la phase bêta finale pour les téléphones OnePlus qui sortent juste avant la mise à jour stable. Et la construction OB est disponible pour tous ceux qui possèdent l’appareil requis. Donc, si vous avez un OnePlus 10T, vous pouvez découvrir Android 13 avant la version stable.

Comme d’habitude, vous devez suivre une exigence pour rejoindre le programme de bêta ouverte. Votre OnePlus 10T doit être sur la dernière mise à jour OxygenOS 12 qui est construite A.08 ou A.10.

Le tas de nouvelles fonctionnalités de la pile bêta ouverte OxygenOS 13 basée sur Android 13. Ci-dessous, vous pouvez consulter le journal des modifications complet.

Conception aquamorphique

Ajoute les couleurs du thème Aquamorphic Design pour un confort visuel amélioré.

Applique la philosophie Aquamorphic Design aux animations pour les rendre naturelles et vives.

Ajoute Shadow-Reflective Clock, avec une ombre simulant l’orientation du soleil et de la lune.

Ajoute un widget d’horloge mondiale sur l’écran d’accueil pour afficher l’heure dans différents fuseaux horaires.

Mises à niveau vers Quantum Animation Engine 4.0, avec une nouvelle fonction de reconnaissance du comportement, qui reconnaît les gestes complexes et fournit des interactions optimisées.

Optimise les couches d’interface utilisateur pour une expérience visuelle plus claire et plus nette.

Applique des mouvements physiques réels aux animations pour les rendre plus naturelles et intuitives.

Adapte les mises en page réactives pour s’adapter à différentes tailles d’écran afin d’améliorer la lisibilité.

Optimise la conception du widget pour rendre les informations plus faciles et plus rapides à trouver.

Optimise les polices pour une meilleure lisibilité.

Optimise les icônes système en utilisant le dernier schéma de couleurs pour rendre les icônes plus faciles à reconnaître.

Enrichit et optimise les illustrations des fonctionnalités en incorporant des éléments multiculturels et inclusifs.

Efficacité

Ajoute l’assistant de réunion pour améliorer l’expérience de connexion et de prise de notes de la réunion et introduit une option pour rendre les notifications plus subtiles et moins gênantes.

Ajoute des dossiers volumineux à l’écran d’accueil. Vous pouvez maintenant ouvrir une application dans un dossier agrandi en un seul clic et tourner les pages du dossier d’un simple glissement.

Ajoute un nouveau type d’affichage permanent qui affiche des informations en direct sur la musique, le covoiturage et la livraison de nourriture. (Ne prend en charge que certaines applications)

Ajoute le contrôle de la lecture multimédia et optimise l’expérience des paramètres rapides.

Ajoute plus d’outils de balisage pour l’édition de capture d’écran.

Ajoute la prise en charge de l’ajout de widgets à l’écran d’accueil, ce qui rend l’affichage des informations plus personnalisé.

Ajoute la boîte à outils de la barre latérale. Vous pouvez ouvrir une fenêtre flottante dans les applications pour un fonctionnement fluide.

Optimise l’étagère. Glisser vers le bas sur l’écran d’accueil fera apparaître Étagère par défaut. Vous pouvez rechercher du contenu en ligne et sur votre appareil.

Interconnexion transparente

Optimise Screencast, le contenu de la diffusion s’adaptant automatiquement à l’écran cible.

Optimise la connectivité des écouteurs pour offrir une expérience plus fluide.

Personnalisation

Optimise Bitmoji pour offrir plus d’animations Always-On Display.

Optimise l’affichage Insight Always-On, avec des paramètres d’affichage Always-On plus personnalisés disponibles.

Optimise l’affichage permanent de Portrait Silhouette, avec plus d’outils de dessin et de couleurs de ligne disponibles.

Sécurité et confidentialité

Ajoute une fonctionnalité de pixellisation automatique pour les captures d’écran de chat. Le système peut identifier et pixelliser automatiquement les images de profil et afficher les noms dans une capture d’écran de chat pour protéger votre vie privée.

Optimise le coffre-fort privé. L’Advanced Encryption Standard (AES) est utilisé pour chiffrer tous les fichiers afin d’améliorer la sécurité des fichiers privés.

Santé & Bien-être numérique

Ajoute le confort des yeux dans Kid Space pour protéger la vision des enfants.

Expérience de jeu

Mises à niveau vers HyperBoost GPA 4.0 pour stabiliser la fréquence d’images et équilibrer les performances et la consommation d’énergie dans les scénarios clés.

Comme il s’agit d’une version bêta ouverte, vous pouvez vous attendre à des bugs mineurs et majeurs. Voici quelques-uns des bugs connus.

Le fond d’écran est flou sur l’écran de verrouillage dans des scénarios spécifiques.

L’invite de charge sur l’écran de verrouillage ne s’affiche pas normalement.

La fonction d’extension en mode vidéo ne s’affiche pas normalement.

Si vous avez le OnePlus 10T en Inde, vous pouvez facilement opter pour le programme bêta ouvert OxygenOS 13. Il n’est pas encore disponible dans d’autres régions. Mais attendez la disponibilité bientôt.

Télécharger OxygenOS 13 OB pour OnePlus 10T

Vous aurez besoin du fichier bêta ouvert pour rejoindre le programme bêta. Tout ce que vous avez à faire est d’installer manuellement le fichier ROM disponible sur votre appareil. Vous pouvez télécharger la ROM bêta officielle OOS 13.

Pour installer le fichier, copiez-le d’abord sur la mémoire du téléphone, puis activez les options du développeur. Ouvrez Paramètres et accédez à À propos de l’appareil > Version. Appuyez maintenant 7 fois sur le numéro de build pour activer les options du développeur. Après cela, accédez à Paramètres> À propos de l’appareil> À jour. Appuyez sur l’icône en haut à droite> Installation locale, puis sélectionnez la ROM. Suivez les instructions à l’écran et attendez l’installation. Redémarrez et profitez de la nouvelle mise à jour.

Si vous n’aimez pas la nouvelle mise à jour, vous pouvez installer le fichier de restauration en utilisant la même méthode. Vous pouvez utiliser ceci forfait de rétrogradation.

Vérifiez également :

Source