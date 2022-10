Le disque Call of Duty: Modern Warfare II PS5 ne contient que 70 Mo de données, nécessitant un téléchargement de 150 Go

WTF ? ! Les jeux laissent souvent de grandes quantités de données hors du disque, forçant les utilisateurs déçus à des téléchargements indésirables. Call of Duty : Modern Warfare II peut représenter un nouvel extrême pour la pratique, du moins pour les jeux sur console.

Un compte Twitter cataloguant le contenu sur disque des jeux vendus au détail a révélé que le disque PlayStation 5 de Call of Duty : Modern Warfare II ne contient que 70 Mo de données. Pour aggraver les choses, le jeu – lancé cette semaine – nécessite un téléchargement de 150 Go. La même chose est probablement vraie sur Xbox.

Les utilisateurs se sont souvent plaints d’avoir besoin de télécharger des correctifs massifs dès le premier jour qui les empêchent de profiter d’un nouveau jeu dès qu’ils insèrent le disque dans leur console. Modern Warfare II va encore plus loin, obligeant les clients à télécharger l’intégralité du jeu même s’ils ont acheté une copie physique, et c’est un énorme téléchargement à cela.

Le prédécesseur du jeu – Call of Duty: Modern Warfare de 2019 – a également souffert de tailles de téléchargement et d’exigences de stockage notoires. Cependant, ce titre avait l’excuse d’être attaché à la hanche à Call of Duty: Warzone, ce qui n’est pas le cas pour la suite. La seule doublure argentée est que Modern Warfare II permet aux joueurs d’économiser de l’espace en installant ou en désinstallant indépendamment les modes campagne, coopération et Spec Ops.

70 Mo … pic.twitter.com/NkgamI1VIs — Est-ce que ça joue ? (@DoesItPlay1) 26 octobre 2022

De nos jours, de nombreux gros titres nécessitent des téléchargements importants, donnant la priorité à la distribution numérique sur les disques au détail. Malgré la diffusion de l’Internet haut débit, la tendance reste un problème pour de nombreux utilisateurs ayant des connexions lentes ou des plafonds de données. Beaucoup pourraient ne pas être en mesure de jouer à Modern Warfare II le premier jour.

Expédier un disque avec seulement une infime partie d’un jeu est une nouvelle étape pour les versions console, mais pas pour PC. Le numérique règne en maître sur les PC depuis des années, car la plupart des ordinateurs ne sont même plus livrés avec des lecteurs de disques optiques. Parce que les lecteurs Blu-ray pour PC n’ont jamais fait leur chemin, certains éditeurs sont progressivement passés de l’expédition de jeux sur plusieurs DVD à l’offre de boîtes ou de cartes contenant des codes de téléchargement.

Pour un exemple de mi-transition, Bethesda a livré des jeux PC comme Wolfenstein II: The New Colossus et 2017’s Prey sur un seul DVD contenant quelques concerts, le reste étant téléchargé sur Steam. Un ancien exemple similaire à Modern Warfare II était le disque PC de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, qui ne contenait qu’un programme d’installation Steam.

Cependant, un grand nombre d’utilisateurs de la console dépendent toujours de copies physiques. Étant donné que les disques Modern Warfare II sont essentiellement vides, ils ne servent que de licences de propriété que les utilisateurs peuvent toujours louer, échanger, vendre ou emprunter.

Autre mauvaise nouvelle pour l’expérience hors ligne de Modern Warfare II, le mode multijoueur hors ligne uniquement contient trois cartes et un mode – Team Deathmatch. Les entrées récentes de la série comprenaient beaucoup plus de contenu multijoueur hors ligne. Heureusement, la franchise continue de prendre en charge l’écran partagé.

De plus, Infinity Ward averti les utilisateurs contre le changement de région de leur appareil en Nouvelle-Zélande pour commencer à jouer au jeu avant qu’il ne soit officiellement lancé là où ils vivent réellement. L’utilisation de l’astuce pourrait exclure les joueurs du jeu jusqu’à leur date de rue locale.