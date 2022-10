Xbox prévient que le prix de ses produits (console, jeux et Game Pass) va bientôt augmenter

Cela va faire mal. Ces derniers mois, nous avons assisté à ce qui ressemblait à un concours télévisé intitulé « Qui peut augmenter le prix le plus ? ». Un concours présenté par Jordi Hurtado, bien sûr, et avec des participants du lustre et des paillettes de Netflix ou de Sony lui-même. Et un concours que très bientôt, il semble que Microsoft s’inscrira également. Phil Spencer a confirmé la (terrible) nouvelle dans le Wall Street Journal, où il a promis au moins une chose : ce ne sera pas pour Noël.

« Je pense qu’à un moment donné, nous allons devoir augmenter les prix de certaines choses », a reconnu Spencer, chef de la division Xbox, au journal bien connu. « Mais pendant les vacances de Noël, nous pensons qu’il est important de maintenir les prix bas. Jusqu’à présent, nous avons maintenu le prix de la console, des jeux et de notre abonnement, mais je doute que nous puissions le faire pour toujours. »

Netflix, Amazon, Sony, Disney… toutes les hausses de prix

Ce que Phil Spencer ne précise pas dans ses déclarations, c’est ce qui pourrait augmenter de prix (car ils ne pourront pas tout augmenter, n’est-ce pas ?!). Peut-être Microsoft suivra-t-il les traces de Sony, qui a augmenté le prix de la PlayStation 5 de 50 euros il y a quelques mois, après plus de deux ans de commercialisation de la console. Il fait peut-être référence aux jeux, car rappelons que sur la plateforme rivale, ils coûtent 80 euros pour commencer. Ou peut-être que ce que vous avez en tête est le Xbox Game Pass, dont l’abonnement est actuellement à 9,99 euros (ou 12,99 dans sa version Ultimate), des chiffres inférieurs à ceux du PlayStation Plus Extra (13,99 euros par mois) et Premium (16,99 euros).

Mais le marché des consoles n’est pas le seul touché par l’inflation et les hausses de prix. Netflix vient de confirmer la fin des comptes partagés, Disney a récemment annoncé qu’il proposerait bientôt des publicités sauf si nous payons plus, et Amazon Prime Video a directement augmenté le prix de 14 euros il y a plusieurs mois. Il sera temps de se serrer la ceinture et de bien choisir les prestations dans lesquelles on passe le cap.