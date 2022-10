Les extraterrestres ne nous rendent pas visite parce qu’ils ne se soucient pas du système solaire, selon une étude

Deux scientifiques américains ont formulé une nouvelle hypothèse expliquant pourquoi les extraterrestres ne sont pas encore apparus dans le système solaire. La « faute » serait le Soleil.

Selon une nouvelle étude, des extraterrestres intelligents ne nous rendraient pas visite sur Terre car ils ne considéreraient pas le système solaire comme un bon endroit à coloniser. En termes très simples, le Soleil, une naine jaune de taille petite à moyenne de classe spectrale G2 V, ne serait pas attrayant pour une civilisation extraterrestre à longue durée de vie et en expansion rapide en raison de la durée limitée de son existence (en termes purement astronomiques) , contrairement à d’autres étoiles qui peuvent persister pendant des dizaines de milliards d’années. Cette théorie pourrait également expliquer le fameux paradoxe de Fermi, qui implique la non-existence des extraterrestres car nous ne pouvons toujours pas les découvrir.

Les scientifiques Jacob Haqq-Misra et Thomas J. Fauchez, respectivement du Blue Marble Space Institute of Science à Seattle et de l’Université américaine de Washington, ont déterminé que les civilisations extraterrestres avancées ne viendraient pas à nous à cause du soleil. Les chercheurs sont arrivés à leurs conclusions après avoir utilisé une version modifiée de la célèbre équation de Drake ou formule de Green Bank, développée par le regretté astronome américain Frank Drake (décédé le 2 septembre 2022) en 1961. Il s’agit d’une formule mathématique qui, sur la base de multiples paramètres, est capable d’estimer le nombre de civilisations extraterrestres avancées présentes dans la Voie lactée, notre galaxie. Par exemple, une étude récente de l’Université de Nottingham publiée dans la revue scientifique faisant autorité The Astrophysical Journal a estimé qu’il y en aurait au moins 36.

Les auteurs de la nouvelle recherche sont partis de l’hypothèse formulée par les collègues Hansen et Zuckerman, selon laquelle les civilisations extraterrestres en expansion rapide dans notre galaxie auraient tendance à s’installer préférentiellement dans les systèmes stellaires à étoiles de faible masse, notamment les naines de type K ou M, connus pour leur longévité. Les extraterrestres éviteraient soigneusement les étoiles de grande masse, qui ont une durée de vie beaucoup plus courte. La différence de durée des étoiles peut en effet faire une énorme différence dans la décision d’investir de grosses ressources pour passer d’un système à l’autre. En termes simples, si vous avez la technologie pour vous déplacer, pourquoi passer à un système avec une étoile éphémère ?

Grâce à la version modifiée de l’équation par Drake Haqq-Misra et J. Fauchez ont calculé qu’une civilisation extraterrestre avancée et en expansion mettrait environ 2 milliards d’années pour occuper toutes les naines K et M de la Voie lactée, avec une capacité de déplacement interstellaire de 0,3 années-lumière. « Une expansion encore plus rapide pourrait se produire d’ici 2 millions d’années, avec des besoins de voyage d’environ 10 années-lumière pour installer toutes les naines M et d’environ 50 années-lumière pour occuper toutes les naines K », ont-ils écrit dans l’étude. L’hypothèse selon laquelle les extraterrestres auraient tendance à occuper ce type d’étoiles pourrait résoudre le fameux paradoxe de Fermi, provenant du fait que les estimations de nombreuses civilisations extraterrestres dans la Voie lactée se heurtent au fait que nous n’avons jamais trouvé de preuves. Mais le paradoxe de Fermi repose sur l’hypothèse que toutes les étoiles peuvent être bonnes pour les extraterrestres, alors qu’ici la préférence des étoiles de faible masse est supposée, objectif à privilégier selon les auteurs de l’étude.

Nous ne pouvons pas savoir si une hypothétique civilisation galactique se déplace en raison de besoins énergétiques, d’un désir de conquête ou parce qu’elle est peut-être composée d’organismes dont nous ne comprenons pas la biologie, mais les mouvements d’un système à l’autre nécessitent d’énormes ressources et donc toutes les étoiles ne sont pas considérées. éligibles à l’investissement. Les détails de la recherche « Galactic règlement of low-mass stars as a resolution to the Fermi paradox » ont été publiés sur arXiv.