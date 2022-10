Age of Mythology revient ! A annoncé son édition définitive pour 2023

Enfin! Les fans d’Age of Empires ont été très heureux ces dernières années avec le renouveau de la saga. Nous sommes ravis de son quatrième opus et du lancement des Definitive Editions pour les trois premiers, mais nous avons toujours eu une épine au cœur. Une petite épine appelée Age of Mythology. Le légendaire spin-off de 2002 a toujours occupé une place spéciale dans notre mémoire et c’est pourquoi nous ne pouvons que célébrer que Worlds Edge, l’actuel patron de la franchise, s’est souvenu de lui et va le secourir.

« Nous savons que les fans d’Age of Mythology attendent une édition définitive depuis longtemps et nous allons leur donner ce qu’ils veulent. Nous travaillons sur Age of Mythology : Retold, une version du jeu avec des graphismes mis à jour, de nouveaux fonctionnalités et bien plus encore », a-t-il reconnu dans Hier Michael Mann, responsable du développement de la société, lors d’un événement sur la saga au cours duquel l’arrivée d’Age of Empires IV et AoE II : Definitive Edition sur les consoles Xbox a également été confirmée (par 2023, oui).

Age of Mythology: Retold pour 2023 et Game Pass

Maintenant, il ne reste plus qu’à voir si Worlds Edge fonctionnera sur la version originale, celle de 2002, ou s’il fonctionnera sur l’Age of Mythology : Extended Edition de 2014. Celui-ci servait déjà de remaster/remake et incluait une nouvelle lumière et effets d’eau, améliorations de la caméra, résolution plus élevée et compatibilité avec les inventions de notre époque comme Twitch et Steamworks. Il a également apporté avec lui l’extension Titans, que nous espérons bien sûr avoir à cette occasion. En tout cas, prenez l’un ou l’autre, et vu les résultats du reste de l’édition définitive, c’est une bonne nouvelle. D’autant plus qu’il sera disponible prêt à l’emploi sur Game Pass. Vive Age of Mythology.