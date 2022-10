God of War Ragnarök aura le mode photo, mais il sortira après le lancement

S’il ne manque pas quelque chose dans les jeux vidéo contemporains, c’est le Mode Photo, une invitation pour les joueurs à faire ressortir l’artiste en eux et à partager leurs créations avec les autres. Cependant, God of War Ragnarök ne l’inclura pas au lancement, comme le confirment les impressions de pré-examen. Ne panique pas! Sony Santa Monica a parlé et travaille déjà à sa mise en œuvre, bien qu’elle ne soit pas prête pour son arrivée sur le marché.

«Le mode photo arrive sur God of War Ragnarök après le lancement. Nous partagerons plus de détails à une date plus proche de celle où nous prévoyons de le sortir », a publié le développeur sur le réseau social Twitter. « Nous avons hâte de voir toutes vos prises ! »

En attendant, ceux qui rejouent le titre 2018 peuvent se faire une idée de ce à quoi il ressemblera. Le mode photo permettait de régler plusieurs paramètres tels que la profondeur de champ, la distance focale, de modifier les expressions faciales de ses protagonistes ou d’utiliser différents filtres, parmi de nombreuses autres fonctionnalités.

La PS4 a-t-elle limité God of War Ragnarök ?

Le prochain chapitre de Kratos et Atreus sera joué sur PS4 et PS5. En d’autres termes, c’est un titre intergénérationnel. Comment pourrait-il en être autrement, certains supposent que la machine de génération précédente a restreint le jeu sur la nouvelle console. Selon Sony Santa Monica, Ragnarök a été construit à partir de zéro avec la PlayStation 4 à l’esprit.

« La PS5 a fait [el juego] être bien meilleur. C’était notre philosophie, nous n’avons jamais eu l’impression que nos objectifs étaient limités par la PS4. Bien que le système idéal pour y jouer soit la PlayStation 5, ils ont pleinement profité du matériel de leur console précédente.

God of War Ragnarök est le grand jeu PlayStation Studios de ces derniers mois de l’année, il est prévu pour le 9 novembre prochain sur les deux plateformes.

Source | sony santa monica