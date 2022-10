Les chats comprennent quand nous leur parlons et ils reconnaissent notre voix

Une équipe de recherche française a montré que les chats peuvent non seulement reconnaître la voix du propriétaire, mais aussi lorsqu’il s’adresse directement à lui.

Les chats domestiques comprennent si nous leur parlons directement et reconnaissent notre voix, la distinguant de celle des étrangers. Qu’ils nous ignorent et continuent à faire des choses de chat est une autre affaire, mais les amis félins savent très bien si nous essayons d’engager une « conversation ». La recherche a montré que lorsque nous nous adressons aux animaux de compagnie, nous avons tendance à utiliser le même ton de voix que celui que nous utilisons pour les bébés, le soi-disant « baby talk », caractérisé par un ton plus aigu, des voyelles allongées et des questions courtes et répétitives. Des enquêtes précédentes ont montré que les chiens apprécient cette approche amicale ; maintenant nous savons que les chats le reçoivent aussi et réagissent en conséquence. Mais seulement si le propriétaire parle (contrairement aux chiens).

Une équipe de recherche française dirigée par des scientifiques de l’Université Paris Nanterre, qui ont collaboré étroitement avec des collègues d’EthoCat-Cat Behavior Research et de Bordeaux Consulting. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Charlotte de Mouzon, professeur au Laboratoire Ethologie Cognition Développement (LECD) de l’université transalpine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une expérience spécifique sur 16 chats domestiques. La plupart des chats impliqués vivaient avec un seul propriétaire dans un studio. Afin de ne pas influencer négativement son comportement, les tests ont été réalisés dans un dortoir commun de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (Paris), équipé de jouets, d’un bac à litière et de cachettes. Les participants étaient en fait tous des étudiants de l’institut.

Pour comprendre si les chats étaient capables de reconnaître la voix du propriétaire et l’intention de la conversation, le professeur de Mouzon et ses collègues ont enregistré diverses phrases prononcées à la fois par le propriétaire et un étranger. Plus tard, ils les ont présentés aux chats, analysant leur comportement. L’attention des chats a été évaluée en observant les mouvements de la queue, des oreilles et des yeux, autant de signaux qui indiquent la réception de la communication. L’analyse des données a montré que les félins montraient des signes d’intérêt et d’attention lorsque le propriétaire utilisait le baby talk, mais pas lorsqu’il utilisait le ton d’une conversation typique entre adultes. Les phrases prononcées par l’étranger ont également été ignorées (quel que soit le ton). Les chats, expliquent les auteurs de l’étude, sont donc capables de discriminer quand on s’adresse spécifiquement à eux et quand le propriétaire parle à une autre personne.

« Ces résultats amènent la prise en compte de la relation homme-chat à un nouveau niveau, car ils impliquent le développement d’une communication particulière dans les dyades homme-chat, qui est basée sur l’expérience », ont écrit de Mouzon et ses collègues dans le résumé de l’étude. . « C’est une étude passionnante. Cela soutient par ailleurs l’idée que nos chats nous écoutent toujours », a déclaré le professeur Kristyn Vitale, comportementaliste animale et experte en cognition féline à Unity College.

Les limites de l’étude sont le petit exemplaire de chats impliqués et le fait qu’ils avaient tous des modes de vie très similaires ; par conséquent, les chercheurs tenteront de mener des enquêtes plus approfondies auprès de félins qui vivent également dans des contextes plus sociaux, tels que les célèbres cafés à chats. Une recherche japonaise publiée en mai a montré que les chats sont capables d’apprendre les noms des amis félins qui vivent avec eux. Les détails de la nouvelle recherche « Discrimination de la parole dirigée par le chat par rapport à la parole dirigée par l’homme dans une population de chats de compagnie d’intérieur (Felis catus) » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Animal Cognition.