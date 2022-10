Realme annonce un accès anticipé à Android 13 pour Realme GT Neo 3T et 9i 5G

Le spin-off d’Oppo, Realme, étend lentement la disponibilité d’Android 13 à des modèles plus éligibles. La société a maintenant annoncé le programme d’accès anticipé pour Realme GT Neo 3T et Realme 9i 5G. Les deux téléphones devaient recevoir la mise à jour bêta ce mois-ci et elle est maintenant enfin disponible pour les testeurs. Voici tous les détails sur le programme Realme GT Neo 3T et Realme 9i 5G Android 13 Early Access.

Realme a officiellement partagé des informations sur le programme d’accès anticipé sur son forum communautaire. Et selon les détails, la disponibilité de la nouvelle mise à jour est limitée à l’Inde pour le Realme 9i 5G et le Realme GT Neo 3T. Si vous possédez la série de numéros – 9i 5G, assurez-vous que votre téléphone fonctionne sur l’une de ces versions logicielles – RMX3612_11.A.09 / RMX3612_11.A.10 / RMX3612_11.A.11. Alors que si vous possédez le Realme GT Neo 3T, votre smartphone doit fonctionner sur la version RMX3371_11.A.05 ou RMX3371_11.A.07.

La version bêta est déjà disponible pour les développeurs, elle sera étendue aux bêta-testeurs publics via une version bêta ouverte dans les prochains jours, et plus tard, la version stable sera publiée pour tout le monde. Si vous souhaitez essayer la nouvelle version bêta d’Android 13 sur votre smartphone Realme, assurez-vous de sauvegarder les données importantes, puis participez au programme bêta. Bien que les premières versions bêta ne soient pas idéales pour une utilisation quotidienne, si vous êtes pressé, vous pouvez l’essayer.

Parlant des fonctionnalités, alors, Realme pousse l’Android 13 sur les téléphones éligibles avec des fonctionnalités telles que de nouveaux éléments de conception aquamorphiques, plus de nouvelles palettes de couleurs, le nouveau Quantum Engine 4.0, une police optimisée pour une meilleure lisibilité, une conception de widget optimisée, de grands dossiers pour l’écran d’accueil , de nouveaux outils d’édition pour la capture d’écran, la prise en charge de Bitmoji pour AOD, l’amélioration de Hyperboost GPA 4.0 pour les jeux, et plus encore.

Maintenant, si vous possédez le Realme 9i 5G ou le Realme GT Neo 3T et que vous souhaitez essayer le nouvel Android 13 via le programme d’accès anticipé, assurez-vous que votre téléphone fonctionne avec le dernier logiciel disponible, puis accédez à la mise à jour logicielle dans les paramètres et appuyez sur sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Version d’essai et entrez les détails requis.

Assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes avant de mettre à jour votre appareil avec le nouveau logiciel. Chargez également votre appareil à au moins 50 %. Vous pouvez également revenir à la version stable d’Android 12 à l’avenir si vous le souhaitez, les étapes sont répertoriées sur le message du forum de la communauté de Realme, les étapes pour Realme 9i 5G sont ici, et Realme GT Neo 3T ici.

