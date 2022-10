Une étude révèle que le capteur d’oxygène sanguin Apple Watch est aussi fiable qu’un «appareil de qualité médicale»

Une nouvelle étude de validation publiée ce mois-ci met à l’épreuve la fonction d’oxygène sanguin de l’Apple Watch. Selon les résultats de l’étude, l’Apple Watch Series 6 est capable de « détecter de manière fiable les états de saturation réduite en oxygène du sang » par rapport aux oxymètres de pouls de qualité médicale. Voici comment l’étude en est venue à déterminer cela…

Comme repéré par MyHealthyApple, l’étude a été publiée ce mois-ci dans la revue en libre accès Digital Health. L’objectif de l’étude était d’étudier « comment une montre intelligente disponible dans le commerce qui mesure la saturation en oxygène du sang périphérique (SpO 2 ) peut détecter l’hypoxémie par rapport à un oxymètre de pouls de qualité médicale. »

Pour l’étude, les chercheurs ont recruté 24 participants en bonne santé. Chaque personne portait une Apple Watch Series 6 au poignet gauche et un capteur d’oxymètre de pouls au majeur gauche (le Masimo Radical-7).

Dans la phase finale de stabilisation, les participants ont à nouveau inhalé l’air ambiant jusqu’à SpO 2 revenu à des valeurs normales. Mesures de SpO 2 ont été prélevés de la smartwatch et de l’oxymètre de pouls simultanément à des intervalles de 30 secondes.

Les participants respiraient via un circuit respiratoire avec une valve à trois voies sans réinspiration en trois phases. Tout d’abord, dans la phase de stabilisation initiale de 2 minutes, les participants ont inhalé l’air ambiant. Puis dans la phase de désaturation de 5 minutes, les participants ont respiré le mélange gazeux réduit en oxygène (12% O 2 ), ce qui a temporairement réduit leur saturation en oxygène dans le sang.

L’étude a abouti à 642 paires individuelles de mesures d’oxygène dans le sang :

Les différences de mesures individuelles entre la smartwatch et l’oxymètre à moins de 6% SpO 2 peut être attendu pour la SpO 2 lectures 90%-100% et jusqu’à 8% pour SpO 2 lectures inférieures à 90 %.

Ainsi, les chercheurs concluent :