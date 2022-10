La Station spatiale internationale esquive les débris spatiaux russes – voici ce qui s’est passé

La manœuvre a retiré l’ISS d’un fragment du satellite russe Cosmos 1408, qui a été intentionnellement détruit par Moscou lors d’un test anti-satellite en novembre dernier.

La Station spatiale internationale (ISS) a dû activer ses propulseurs pendant 5 minutes et 5 secondes pour éviter un débris du satellite russe Cosmos 1408. Cela a été annoncé par la NASA dans une note expliquant que la manœuvre éloignait l’ISS de la trajectoire prévue pour le fragment spatial, qui aurait transité à environ 3 miles (5 km), augmentant l’altitude de la station orbitale.

« La manœuvre n’a eu aucun impact sur les opérations de la station« , a précisé l’agence spatiale américaine, qui avait déjà alerté sur les risques posés par les débris spatiaux et, en particulier, sur les milliers de débris traçables (plus de 1 500) produits à la suite d’un test militaire russe en novembre dernier, au cours duquel un anti-satellite l’arme lancée depuis Moscou avait intentionnellement détruit le satellite Cosmos 1408 qui n’était plus opérationnel. »La manœuvre – survenu à 20h25 HAE le lundi 24 octobre (02h45 le mardi 25 en France) – augmenté l’altitude de la Station spatiale de 2/10 de mille 2/10 à l’apogée et 8/10 de mille au périgée, laissant la station sur une orbite de 264,3 x 255,4 milles statutaires« Spécifié NASA.

A l’occasion de l’essai russe, le commandement spatial américain avait déclaré que Moscou avait lancé un missile anti-satellite à ascension directe, baptisé DA-ASAT, condamnant fermement l’essai, défini comme «un acte imprudent et dangereux», et en déclarant qu’elle « ne tolérera pas » un comportement qui met en péril les intérêts internationaux. L’ISS avait déjà été contrainte d’effectuer une manœuvre similaire en juin, toujours pour éviter les débris créés par le test anti-satellite russe. En janvier, un autre de ces fragments était passé à courte distance d’un satellite chinois, avec une dynamique que le gouvernement de Pékin avait définie »extrêmement dangereux« .

Selon un rapport de 2021 de la NASA, il y a au moins 26 000 débris spatiaux autour de la Terre de la taille d’une balle de tennis ou de nature à détruire un satellite, ainsi que plus de 500 000 débris plus petits, capables d’endommager les engins spatiaux et 100 millions débris de la taille d’un grain de sel capable de percer une combinaison spatiale.