La demande d’iPhone 14 Pro a largement dépassé les attentes d’Apple, selon Trendforce

Selon les données de Trendforce, la demande d’iPhone 14 Pro était bien supérieure à ce qu’Apple attendait. Il indique que les commandes de la société aux fournisseurs visaient initialement à ce que 50 % des modèles d’iPhone 14 soient l’un des deux modèles Pro, mais ce chiffre a maintenant été porté à 60 % – et peut atteindre 65 %.

Cela semble avoir été compensé par une demande beaucoup plus faible pour l’iPhone 14 Plus, explique la société, avant de parler des différenciateurs auxquels nous pouvons nous attendre pour l’iPhone 15 Pro par rapport aux modèles de base…

Jusqu’à présent, tous les rapports indiquent une forte demande pour la gamme d’iPhone 14, avec un consensus sur le fait que les deux modèles Pro se vendent particulièrement bien.

Les mêmes rapports suggèrent que l’iPhone 14 Plus était le modèle le moins populaire de la gamme.

Trendforce examine les données de la chaîne d’approvisionnement d’Apple pour juger des ratios de production entre les quatre modèles de la gamme de cette année, et convient que la demande d’iPhone 14 Pro est bien plus élevée que prévu par Apple.

La société Cupertino a initialement demandé à ses fournisseurs de faire en sorte que l’iPhone 14 Pro et Pro Max totalise 50 % de la production, mais semble avoir depuis augmenté ce chiffre à 60 %.

Le rapport est conforme à l’opinion exprimée par les critiques : que quiconque envisage d’acheter le modèle de base de l’iPhone 14 devrait réfléchir à nouveau.

La société ne s’attend pas à ce qu’Apple reste à l’abri de dépenses de consommation plus prudentes, mais pense que cela n’affectera pas la société avant le premier trimestre 2023.

Cette année, c’était la première fois qu’Apple augmentait la différenciation entre les modèles standard et Pro en leur attribuant différents processeurs, ce que beaucoup considèrent comme un signe que la société prévoit d’élargir l’écart entre les modèles Pro et de base au fil du temps.

Trendforce soutient ce point de vue, prédisant qu’un objectif périscope pour une capacité de zoom optique considérablement accrue sera l’un des principaux différenciateurs de l’iPhone 15 Pro, et pourrait être exclusif au Pro Max.

En termes de spécifications, en plus du passage complet des connecteurs Lightning aux connecteurs de type C qui est déjà connu, il y a de fortes chances que la série Pro comporte une mise à niveau de la capacité de mémoire à 8 Go pour correspondre à son nouveau processeur et poursuivre les améliorations des spécifications de l’appareil photo, y compris la mise à niveau de son appareil photo principal à 8P et l’utilisation d’un objectif périscope dans le modèle Pro Max.