Que faire si le chien vous lèche le visage et pourquoi c’est dangereux

Recevoir un baiser baveux de votre chien peut comporter plus de risques que nous ne le pensons. Leur bouche regorge de bactéries susceptibles de provoquer des infections dangereuses.

Avoir un chien qui rend notre affection en nous léchant le visage, dans un moment de jeu ou de câlins, ou lorsqu’il nous accueille à la maison, ne causera probablement aucun problème dans la grande majorité des cas, à part nous laisser un visage désagréablement collant. Cela n’indique pas pour autant que lui permettre de nous lécher le visage, en particulier la bouche et le nez, n’entraîne pas certains risques dont il vaut mieux être conscient. Une femme âgée du Royaume-Uni sait quelque chose à ce sujet, dont l’histoire a été documentée dans un article publié dans Rapport de cas BMJ. Pour elle, tout a commencé après une conversation téléphonique particulièrement confuse avec un proche, qui l’a incitée à appeler une ambulance. Lorsque les ambulanciers sont arrivés à son domicile, la femme a été retrouvée affalée sur sa chaise, inconsciente. Ce qui deviendra plus tard clair, après son transfert à l’hôpital, c’est qu’il avait développé une infection, causée par une bactérie appelée Capnocytophaga canimorsusqui pullule souvent dans la gueule des chats et des chiens.

Parce qu’il vaut mieux que le chien ne vous lèche pas le visage

Le « coup de langue de la mort » – tel que défini par les médecins qui ont traité l’affaire – était dû à la salive de son lévrier italien dont il avait probablement reçu quelques bisous baveux de trop. En effet, la femme ne présentait aucun signe d’égratignures ou de morsures, mais elle avait signalé de fréquents « caresses rapprochées, y compris léchage« Les médecins ont précisé dans le rapport de cas, en plus d’un mal de tête sévère de la nuit précédente.

Cependant, après une première amélioration, l’état de la femme s’est aggravé et, en plus du mal de tête, de nouveaux symptômes de l’infection sont apparus, tels que diarrhée, forte fièvre et insuffisance rénale. A ceux-ci s’ajoutent alors une diminution de la fonction hépatique et une insuffisance respiratoire qui ont nécessité une hospitalisation en réanimation, où une septicémie sévère a été détectée. Capnocytophaga canimorsusune complication dangereuse qui survient lorsque des bactéries se propagent dans tout le corps dans le sang, ce qui peut avoir des conséquences très graves et potentiellement mortelles.

« Ce rapport souligne que l’infection peut survenir sans égratignures ou morsures visibles. Et cela nous rappelle également que les personnes âgées courent un risque plus élevé d’infection, peut-être en raison d’un dysfonctionnement immunitaire lié à l’âge et d’une tendance accrue à avoir des animaux domestiques à la maison.Les auteurs de l’étude ont écrit.

Cependant, il convient de rappeler que la femme, dans la soixantaine et avec un système immunitaire fonctionnant relativement bien, n’avait aucune condition sous-jacente mais a dû passer deux semaines en soins intensifs jusqu’à ce que l’infection soit éliminée grâce à un traitement aux antibiotiques. Il est également vrai que le risque d’infection bactérienne Capnocytophage il est encore faible pour la plupart des gens, bien que certains puissent connaître des complications graves, comme les personnes immunodéprimées, les personnes qui boivent excessivement de l’alcool, les personnes qui ont subi une ablation de la rate et les patients sous chimiothérapie. Dans les pires scénarios, l’infection peut provoquer des crises cardiaques, une insuffisance rénale et une gangrène. Très occasionnellement, il existe un risque de se faire amputer les doigts, les orteils ou même les membres en raison d’une infection. Environ trois personnes sur dix qui développent une infection grave par Capnocytophage ils meurent.

Ceci, cependant, est extrêmement rare. « La dernière chose que nous voulons est d’alarmer les gens qui se font lécher ou embrasser par un chien« Dit un Nouvelles de la SCB Dr Bruce Farber, responsable des maladies infectieuses au North Shore University Hospital de New York, à propos du cas signalé au Royaume-Uni. Cela ne veut pas dire qu’il vaut mieux être informé de ce qui pourrait se trouver dans la bouche de notre chien, qui malgré le fait qu’il puisse accumuler de grandes quantités de micro-organismes (bactéries et virus) dans la cavité buccale, possède des défenses immunitaires adéquates pour rester en bonne santé.