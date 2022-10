Les objectifs environnementaux d’Apple pour les fournisseurs seront appliqués par des audits

L’un des objectifs environnementaux d’Apple était que l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement soit neutre en carbone d’ici 2030. Plus de deux ans après l’annonce de l’objectif, l’entreprise laisse entendre qu’elle n’est pas satisfaite des progrès et a annoncé qu’elle commencerait désormais à réaliser des progrès annuels. audits.

Dans une menace implicite aux fournisseurs qui ne montrent pas un mouvement suffisant vers cet objectif, Apple a déclaré qu’il « s’associera avec des fournisseurs qui travaillent de toute urgence et font des progrès mesurables vers la décarbonation »…

Arrière plan

Apple a atteint son objectif initial de gérer toutes ses propres opérations à partir d’énergies renouvelables en 2018.

Toutes les installations d’Apple, de l’Apple Park à ses centres de données en via la flotte mondiale de magasins de détail Apple, sont désormais alimentées uniquement par de l’énergie verte. En 2017, il était proche de 96 %, mais maintenant, il a finalement atteint le nombre magique de 100. Apple est passé de 16 % d’énergies renouvelables à 100 % en huit ans.

Parallèlement à cela, l’entreprise a commencé à travailler sur l’écologisation de sa chaîne d’approvisionnement dès 2015 – avec un accent particulier sur son principal centre de production, la Chine.

Apple a dévoilé ce soir une poignée de nouveaux programmes en Chine qui encouragent l’utilisation d’énergie propre. Apple affirme que les programmes permettront d’éviter 20 millions de tonnes métriques de pollution par les gaz à effet de serre en Chine d’ici 2020, ce qui équivaut à retirer 4 millions de véhicules de la route pendant un an.

En 2020, Apple s’est engagé à rendre l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement neutre en carbone d’ici 2030. Il a établi une feuille de route sur 10 ans pour y parvenir, qui allait de la conception de produits aussi économes en énergie que possible à l’élimination du carbone en plantant de nouveaux les forêts.

Il a tourné une vidéo pour souligner cette promesse.

Les objectifs environnementaux d’Apple pour les fournisseurs ont du mordant

En 2020, Apple a décrit les incitations et l’assistance qu’il offrait aux fournisseurs ; aujourd’hui, il met plutôt l’accent sur les mesures d’exécution.

La société évaluera le travail de ses principaux partenaires de fabrication pour décarboner leurs opérations liées à Apple – y compris le fonctionnement à 100 % d’électricité renouvelable – et suivra les progrès annuels. […] Dans le cadre de l’engagement des fournisseurs d’Apple, la société s’associe à sa chaîne d’approvisionnement mondiale pour demander une action accélérée afin d’atteindre la neutralité carbone pour leurs opérations d’entreprise liées à Apple. L’entreprise exige des rapports sur les progrès vers ces objectifs – en particulier les réductions d’émissions de portée 1 et de portée 2 liées à la production d’Apple – et suivra et auditera les progrès annuels. Apple s’associera à des fournisseurs qui travaillent de toute urgence et font des progrès mesurables vers la décarbonation.

L’une des principales exigences d’Apple est que ses plus de 200 fournisseurs directs s’engagent à utiliser de l’énergie propre comme l’éolien et le solaire pour toute la production d’Apple. Le communiqué de presse d’aujourd’hui rend compte des engagements pris par ces fournisseurs, mais pas de leurs progrès.

Plus de 200 fournisseurs représentant plus de 70 % des dépenses de fabrication directe d’Apple se sont déjà engagés à utiliser de l’énergie propre comme l’éolien ou le solaire pour toute la production d’Apple. Les principaux partenaires de fabrication – dont Corning Incorporated, Nitto Denko Corporation, SK hynix, STMicroelectronics, TSMC et Yuto – se sont engagés à alimenter toute la production Apple avec une énergie 100 % renouvelable.

Il n’est pas rare que les entreprises et les gouvernements fassent des promesses faisant référence à des dates qui semblent confortablement loin dans le futur. Il n’est pas rare non plus que ces délais passent tranquillement sans atteindre les objectifs. Les fournisseurs d’Apple ont peut-être pensé que le fabricant d’iPhone ne faisait que des bruits agréables.

Avec ce nouvel accent mis sur l’application, Apple avertit les fournisseurs qu’il est sérieux à 100 % quant à son objectif de 100 %, et que s’ils ne commencent pas à y travailler sérieusement, la société de Cupertino trouvera d’autres fournisseurs qui le feront.

