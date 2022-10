Les mises à jour Windows préparent une révolution

Comme le temps passe… Pour nous mettre en arrière-plan, le travail sur UUP a commencé en 2016. À cette époque, Microsoft a annoncé la plate-forme de mise à jour unifiée (UUP). Dans le but de rendre les mises à jour Windows plus transparentes sur tous les appareils. Il a déclaré que l’UUP réduira le temps nécessaire pour vérifier les mises à jour. Cela se produit en diminuant la quantité de données envoyées aux appareils clients, ainsi que le temps de traitement. En d’autres termes, le service effectue plus de traitement que l’appareil lui-même.

UUP a beaucoup mûri depuis sa sortie initiale et Microsoft est prêt à publier un aperçu public de UUP sur site. Nous verrons comment cela affecte les temps de mise à jour.

UUP vient révolutionner les mises à jour Windows

L’aperçu public sur site d’UUP fait suite à un aperçu privé pour les clients commerciaux inscrits au troisième trimestre 2022. Il agit essentiellement comme le tissu conjonctif entre Windows Server Update Services (WSUS) et Microsoft Configuration Manager pour garantir un processus à jour. .

UUP ajoute de nombreuses fonctionnalités au processus de mise à jour de Windows, notamment des mises à jour via un redémarrage, la possibilité d’installer des fonctionnalités et des modules linguistiques en option, et une gestion de contenu simplifiée grâce à des méthodologies de maintenance.

L’annonce de cette avant-première publique d’UUP sur site intervient à un moment clé, car la plateforme devrait être mise en service au début de l’année prochaine. Suite à cette disponibilité générale, toutes les mises à jour Windows seront livrées via UUP.

Les clients professionnels utilisant déjà le modèle de mises à jour logicielles recevront automatiquement les mises à jour UUP. Mais il est recommandé de supprimer les étapes de mise à niveau des fonctionnalités. En attendant, les clients qui utilisent encore le modèle de séquence de tâches sont invités à envisager de migrer vers le modèle de mises à jour logicielles en prévision de l’arrivée de l’UUP. Bien que les organisations puissent toujours utiliser la séquence de tâches si elles le souhaitent, elles devront l’intégrer au modèle de mises à jour logicielles.