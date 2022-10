Epidémie d’Ebola en Ouganda à partir d’une souche non couverte par le vaccin : déjà 95 cas et 28 décès. Les risques

Une épidémie de la souche soudanaise du virus Ebola, pour laquelle il n’existe pas de vaccin, est actuellement en cours en Ouganda. Les cas se multiplient également dans la capitale.

Une importante épidémie d’Ebola est actuellement en cours en Ouganda, avec près de 100 cas d’infection, 28 décès confirmés (beaucoup plus signalés) et environ 2 000 contacts étroits sous surveillance par les autorités sanitaires. Les virus Ebola sont un genre d’agents pathogènes à ARN simple brin de la famille des Filoviridae (ordre des Mononegavirales), responsables de la tristement célèbre maladie à virus Ebola (EVD), une fièvre hémorragique caractérisée par un taux de mortalité très élevé. La dernière épidémie en République d’Ouganda, en Afrique de l’Est, a éclaté à la mi-septembre et a été déclarée comme telle par le ministère de la Santé du pays le 20 du mois. Il a été déclenché par la souche soudanaise de l’agent pathogène (Ebola du Soudan), pour lequel un vaccin n’existe pas encore, alors qu’il est disponible pour la souche Zaïre.

Les cas sont actuellement localisés dans le centre et l’ouest de l’Ouganda, avec plusieurs signalements également dans la capitale Kampala, où le premier décès a été enregistré le 12 octobre. Le 24 octobre a été le pire jour depuis le début de l’épidémie, avec 15 nouveaux cas signalés par les autorités. Neuf d’entre eux ont été diagnostiqués dans la capitale, plaque tournante internationale qui pourrait favoriser la propagation du virus au-delà des frontières. Cependant, la réaction des autorités sanitaires a été rapide et les risques sont jugés faibles, à condition de respecter les recommandations anti-contagion. Le virus Ebola, comme le précise l’ECDC, se transmet par contact direct « avec du sang, des sécrétions, des organes ou d’autres fluides corporels de personnes ou d’animaux infectés morts ou vivants ». L’instance européenne souligne que ce sont « toutes des sources d’exposition improbables pour les touristes ou les expatriés en général de l’UE/EEE vers l’Ouganda ». « La probabilité de transmission secondaire du virus Ebola au sein de l’UE/EEE et la mise en œuvre de chaînes de transmission prolongées au sein de l’UE/EEE sont très faibles car les cas sont susceptibles d’être facilement identifiés et isolés et il est mis en œuvre des mesures de contrôle de suivi sont susceptibles d’être prises », a ajouté l’ECDC.

La nouvelle épidémie a commencé le 11 septembre, lorsque le cas index de l’épidémie a été identifié, un garçon de 24 ans du district de Mubende qui a développé des symptômes d’Ebola. Malheureusement, le jeune homme a perdu la vie le 19 septembre. Le lendemain, comme indiqué, l’épidémie a été officiellement déclarée par le ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – Bureau régional pour l’Afrique (OMS AFRO). Au 30 septembre, il y avait environ 40 cas confirmés, avec une dizaine de décès. Le 1er octobre, un agent de santé, le Dr Mohammed Ali, qui faisait partie de l’équipe de six médecins (tous positifs) qui a soigné le jeune homme de 24 ans de Mubende, a également perdu la vie. Les décès signalés sont passés à 29 le 5 octobre et ont atteint 44 le 20 octobre. Dans le dernier bulletin officiel publié par le ministère de la Santé du pays, les décès confirmés s’élèvent à 28, tandis que les cas confirmés cumulés sont de 95. Il y a actuellement 34 patients hospitalisés et plus de 1800 personnes sous étroite surveillance en raison de contacts positifs étroits.

L’ECDC fait état d’au moins 11 agents de santé infectés, dont cinq sont décédés. Il fait également état de 20 décès probables parmi les personnes liées à des cas confirmés et décédées avant qu’un exemplaire ne puisse être récupéré. Outre Mubende, les districts les plus touchés par le virus comprennent également Bunyanga, Kyegegwa, Kagadi et Kassanda. Comme l’a rapporté Reuters, le virus est arrivé à Kampala par l’intermédiaire d’un patient de Kassanda, qui s’est rendu dans la capitale à la recherche d’un traitement médical, mais qui est malheureusement décédé. Son épouse est également séropositive et reste hospitalisée à Kampala. Ils ont tous deux attrapé le virus à Mubende. La situation est suivie de près par l’OMS et d’autres organisations internationales de santé. Selon le ministère soudanais de la Santé, l’épidémie devrait être éteinte d’ici la fin de 2022, grâce à la réponse rapide des autorités sanitaires.