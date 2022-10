Uncharted: Legacy of Thieves Collection est la version la plus faible de Sony sur PC

La première d’Uncharted : Legacy of Thieves Collection sur PC (Steam et Epic Games Store) ne semble pas avoir été le rêve. C’est du moins ce que reflètent les chiffres de Steam (via SteamDB), qui, en ces premiers jours sur le marché, n’a pas réussi à rattraper le reste des jeux PlayStation Studios vendus sur la plate-forme jusqu’à présent. Il n’est même pas entré dans le Steam Top 100

Durant le week-end, le nombre de joueurs était de 10 851, bien loin de titres comme Horizon Zero Dawn : Complete Edition, God of War ou Marvel’s Spider-Man. En tout cas, il est encore tôt pour faire des bilans définitifs, puisqu’il faut aussi tenir compte du fait que les joueurs de l’Epic Games Store ne sont pas comptés.

Le nombre de jeux PlayStation Studios sur PC à leurs débuts (Steam)

God of War : 73 529 utilisateurs Spider-Man de Marvel : 66 436 utilisateurs Horizon Zero Dawn Complete Edition : 56 557 utilisateurs Days Gone : 27 450 utilisateurs Collection Uncharted Legacy of Thieves : 10,51 utilisateurs

Uncharted: Legacy of Thieves Collection ne comprend que les deux derniers épisodes de la série. Cela indique que les joueurs sur PC ne peuvent pas profiter de la trilogie originale, qui reste une exclusivité console pour le moment. Le pack est livré avec Uncharted 4 : A Thief’s End, la production qui clôt l’arc de Nathan Drake. The Lost Legacy, quant à lui, met en vedette Nadine et Chloé et raconte une histoire indépendante.

Quel est l’avenir d’Uncharted ? En son temps, des informations sur un nouvel épisode supposé ont été divulguées, bien que ni Naughty Dog ni Sony ne l’aient officiellement confirmé. Le studio travaille actuellement sur le jeu multijoueur autonome The Last of Us, qui devait initialement faire partie du deuxième volet principal.

Naughty Dog a commercialisé The Last of Us Part 1 sur PlayStation 5, le remake du classique. Il est également confirmé pour PC à l’avenir, bien qu’il n’ait pas de date de sortie.

Source | VGC, SteamDB