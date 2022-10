House of the Dragon : son showrunner parle du déclencheur de la Danse des Dragons

House of the Dragon, la série à succès basée sur l’univers Game of Thrones et basée sur le roman Blood and Fire de George RR Martin, a récemment conclu sa première saison, un début de style qui a placé la barre très haut parmi la fantaisie série et qui s’est terminée par un puissant cliffhanger qui fait avancer le début de la Danse avec les Dragons, la guerre ouverte entre les Targaryen pour le Trône de Fer. A tel point que le showrunner de la série, Ryan Condal, a voulu se plonger dans le déclencheur final que nous a laissé ce season finale de House of the Dragon. Nous avertissons des spoilers du paragraphe suivant.

Un cliffhanger qui précède la Danse avec les dragons

Et c’est que la mort tragique de Lucerys aux mains d’Aemond et de son dragon allumera l’étincelle finale pour que le conflit entre les Targaryen éclate une fois pour toutes, malgré le fait que le propre objectif d’Aemond n’était pas cela. C’est ainsi que Ryan Condal l’explique dans une récente interview accordée à The Hollywood Reporter : « Aemond n’est pas sans reproche dans ce qui est arrivé à Luke. Mais Aemond était aussi un enfant qui a été victime d’intimidation et taquiné pendant une partie de sa vie pour ne pas avoir de dragon. Maintenant, il l’a, et il chevauche le plus grand dragon du monde. Je pense que montrer à son rival qu’il ne sera pas intimidé ou avec qui il ne jouera pas est probablement plus important que d’essayer de devenir un tueur de parents, ce serait grossièrement incalculable et stupide de la part d’Aemond », explique Condal.

« Pour Aemond, laisser tomber les armes nucléaires directement par la porte et se lancer dans une guerre totale contre les dragons serait très stupide, mais c’est exactement ce qu’il finit par faire parce que les choses deviennent incontrôlables et hors de son contrôle. C’est une scène complexe. Aemond n’est pas sans culpabilité, mais il n’est pas non plus un psychopathe sans ligne de pensée logique », poursuit le showrunner de la série.

A tel point que la mort de la jeune Lucerys va jeter les canaux diplomatiques de Rhaenyra à terre, la scène finale de l’épisode et de la saison elle-même étant une déclaration d’intention pour ce qui est à venir : « Rhaenyra se concentre sur le fait que qui se considère comme la seule capable de gouverner sans alimenter la guerre et de garder le royaume uni. C’est ce pour quoi son père l’a élevée toute sa vie, pour qu’elle agisse comme une dirigeante. Et elle ne pense pas qu’Aegon en soit capable. Et sur un plan plus personnel, c’est son droit d’aînesse que lui a légué son père. C’est ce que vous voyez dans leur combat tout au long de la fin. Elle se retourne immédiatement et dit : ‘Tu sais quoi ? Je vais faire la guerre’ », ajoute Condal.

Les fans de House of the Dragon devront s’armer de patience pour continuer à profiter de son histoire et de la prochaine Danse avec les dragons, puisque la deuxième saison n’arrivera que début ou mi-2024.

