Cette photo montre le vrai visage d’une fourmi au microscope

Le gros plan impressionnant a été obtenu par le photographe lituanien Eugenijus Kavaliauskas qui avec ce cliché a remporté l’un des prix du concours de microphotographie Nikon 2022.

La photo montrant le visage d’une fourmi sous le microscope a été récompensée comme « Image de distinction » dans le cadre du concours Nikon Small World 2022 / Eugenijus Kavaliauskas

Sur Terre, il y a environ 20 quadrillions (20 milliards de millions) de fourmis. Mais une en particulier, également connue sous le nom de fourmi charpentière parce qu’elle mâche du bois pour construire des galeries pour la nidification, est devenue très populaire sur les réseaux sociaux grâce à un incroyable cliché du photographe lituanien Eugenijus Kavaliauskas. L’impressionnant gros plan, obtenu en zoomant cinq fois sur le visage de la fourmi sous un microscope 10X, a été présenté au 48e concours de photomicrographie Nikon Small World, où il a remporté l’un des prix « Image of Distinction 2022 ».

Bien que cela rappelle à beaucoup un film d’horreur, la véritable apparence de la fourmi, avec des antennes sortant de cercles rouges effrayants et une mâchoire qui ressemble au sourire en dents de sabre d’un extraterrestre, est l’une des « desseins divins, des nombreux miracles intéressants, beaux et inconnus sous les pieds des gens« Kavaliauskas a dit à al Poste de Washington.

Amoureux de la nature, Kavaliauskas a commencé sa carrière dans la photographie animalière en prenant des photos d’oiseaux de proie, mais il y a quatre ans, le désir de révéler des détails invisibles à l’œil humain et les leçons de son ami et confrère photographe Saulius Gugis ont inspiré lui faire faire de la microphotographie. Une passion qui a complètement changé son regard. « Il n’y a pas d’horreurs dans la nature, juste un manque de connaissances – a ajouté Kavaliauskas -. Quand j’ai commencé la photomicrographie et avant, j’étais comme tout le monde : tous les cafards et tous les insectes étaient des monstres pour moi. Mais maintenant, la situation s’est inversée. De nombreux insectes ne sont peut-être pas aussi agréables qu’un chat, mais tout dépend de votre point de vue« .

L’idée de photographier une fourmi charpentière, a expliqué le photographe, est née en regardant les petits insectes qui vivent dans une forêt près de chez lui, à Tauragė, en Lituanie. L’image est alors arrivée en jouant des ombres et des lumières sur le visage de la fourmi. Aussi incroyable soit-il, le cliché n’a pas remporté le premier prix du concours, qui a plutôt été décerné à une belle image fluorescente de la patte avant d’un embryon de gecko géant de Madagascar. Pour cette photo, le photographe Grigori Timin, sous la supervision du Dr Michel Milinkovitch de l’Université de Genève, a utilisé un grossissement 63X pour montrer les minuscules veines et os de la main.