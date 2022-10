Bethesda annonce une mise à jour surprise de nouvelle génération pour Fallout 4

En bref: Bethesda termine sa célébration du 25e anniversaire de la série Fallout pendant un mois sur une note positive. Lundi, Bethesda a annoncé une mise à jour de nouvelle génération pour Fallout 4. Prévu pour être lancé en 2023, le cadeau sera disponible pour Xbox Series et PlayStation 5 ainsi que sur PC. Les détails sont rares à cette heure, mais nous savons qu’il prendra en charge la résolution 4K et des fréquences d’images élevées, ainsi que des corrections de bugs et du contenu bonus du Creation Club.

Bethesda offre également aux abonnés actifs de Prime Gaming la possibilité de réclamer le pack du 25e anniversaire de Fallout 76. Il sera disponible via Prime Gaming Rewards du 2 novembre 2022 au 2 février 2023 et comprend une poignée de goodies en jeu.

Les membres actifs du Xbox Game Pass Ultimate peuvent également obtenir le pack. La fenêtre de rachat s’ouvre le 27 octobre et se termine le 27 décembre.

Bethesda a également annoncé que du 25 octobre au 8 novembre, les joueurs de Fallout 76 peuvent visiter la boutique atomique pour un article quotidien gratuit.

Le premier jeu de la série, Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, est sorti en 1997 d’Interplay Productions sur MS-DOS et Windows et est ensuite arrivé sur Mac. Le jeu a été acclamé par la critique et est considéré par certains comme responsable du renouvellement de l’intérêt des consommateurs pour les RPG. D’autres le considèrent comme l’un des plus grands jeux jamais créés.

Lecture connexe: Saisissez Fallout 3 gratuitement pendant une durée limitée

Fallout 2 est arrivé un an plus tard, mais il faudrait une décennie complète avant le lancement de la troisième entrée de la série principale. Il s’agissait notamment du premier jeu de la série développée par Bethesda et marquait un tournant majeur dans la franchise. Fallout 4 est arrivé fin 2015 sur PlayStation 4, Xbox One et Windows et a pris en charge plusieurs modules complémentaires, notamment Automatron, Wasteland Workshop et Far Harbor.

Le jeu le plus récent de la série, Fallout 76, a été universellement critiqué par les testeurs lors de sa chute en 2018. Contrairement à Hello Games qui a pu sauver No Man’s Sky (et en faire un très bon jeu), Bethesda n’a pas pu pour reproduire cela avec Fallout 76. Au moment de l’écriture, le jeu a un score Metacritic de 52 et un score utilisateur de seulement 2,8.