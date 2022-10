Henry Cavill officialise son retour en tant que Superman après avoir été déclaré « persona non grata » par Warner

Henry Cavill, le célèbre acteur qui a incarné le Superman du DCEU ces dernières années dans des films comme Man of Steel, Batman v Superman ou Justice League, a officiellement annoncé son retour en tant que Superman via ses réseaux sociaux. Cela a été publié par l’acteur de The Witcher lui-même, partageant un court clip vidéo dans lequel il annonce sa nouvelle scène en tant que célèbre super-héros DC, en plus de publier une image officielle caractérisée comme le dernier fils de Krypton, tel qu’il apparaît dans Black La scène post-générique d’Adam. « Je veux que ce soit officiel : je reviens en tant que Superman », a déclaré l’acteur.

Henry Cavill revient en tant que Superman dans le DCEU

Cela a été officiellement annoncé par l’acteur à travers le clip vidéo que nous vous proposons ci-dessous. « Je voulais attendre la fin du week-end par respect pour ceux qui n’avaient pas vu Black Adam. Mais maintenant que vous avez eu la chance de le voir, je veux que ce soit officiel : je reviens en tant que Superman. » Y a pesar de que no ofrece pistas sobre sus próximos pasos en el DCEU, el actor asegura que su presencia en Black Adam es solo una pequeña muestra de lo que está por venir, además de agradecer la paciencia y el apoyo de los fans durante estos dernières années.

Et c’est que nous n’avons pas vu Henry Cavill en tant que Superman depuis Justice League de 2017 -en plus du plus récent Snyder Cut-, une parenthèse de plus de cinq ans au cours de laquelle l’acteur a fait l’objet de controverses pour ne pas avoir clarifié son avenir et quelques caméos du personnage dans lequel son visage n’apparaissait pas, tous coïncidant avec le changement de directeurs de Warner Bros. et ceux finalement responsables du DCEU.

En ce sens, une information a récemment été rendue publique dans laquelle il est assuré que Warner Bros. a déclaré Cavill « persona non grata » après ne pas avoir fait la faveur d’apparaître dans Shazam ! pour le célèbre caméo de Superman, qui a finalement été réalisé sans visage. A l’époque, Toby Emmerich, cadre de Warner, assurait que « cet acteur est désormais une ‘persona non grata’ au sein du studio. N’allez-vous pas nous rendre ce service ? Très bien. Alors il ne sera plus jamais Superman. » Il s’est trompé.

Source | Henri Cavill | Bande DessinéeFilm