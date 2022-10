Parce qu’on parle d’une bombe sale en Ukraine et quelle est la différence avec la bombe atomique

Moscou accuse Kiev d’avoir planifié l’explosion sur son territoire d’une « bombe sale », un engin qui associe un explosif conventionnel à des matières radioactives.

Les accusations de Moscou (renvoyées à l’expéditeur par Kiev et l’OTAN) sur la prétendue planification par les forces armées ukrainiennes d’une explosion de bombe sale sur son territoire sont « un prétexte pour que la Russie intensifie le conflit en Ukraine ». Ainsi, même les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, dans un communiqué commun, ont rejeté les affirmations « manifestement fausses » du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, selon lesquelles l’Ukraine s’apprête à utiliser une « bombe sale », ou un engin qui combine des explosifs traditionnels contenant des matières radioactives (comme l’uranium 235 et le césium 137), puis accuse la Russie d’utiliser des armes de destruction massive. « Personne ne serait dupe » si Moscou utilisait ce prétexte pour intensifier les attaques, ont précisé les pays occidentaux, même si avec les déclarations venant de Moscou, en ces heures beaucoup se demandent ce qu’est exactement une bombe sale – également connue sous le nom d’arme radiologique ou RDD – et quelles seraient ses conséquences sur la santé.

La différence entre la bombe sale et la bombe nucléaire

Une bombe sale est un dispositif de dispersion radiologique (RDD) qui combine des explosifs traditionnels, tels que la dynamite, avec des matières radioactives. Appelée aussi en italien « arme radiologique », elle est très différente d’un véritable engin nucléaire, car elle ne donne pas lieu à une explosion nucléaire (elle ne déclenche pas de réaction en chaîne), mais disperse des poussières radioactives susceptibles de contaminer l’environnement environnement.

En d’autres termes, l’explosion d’une bombe sale n’aurait pas les effets dévastateurs de la bombe atomique, ni en termes de destruction ni en nombre de victimes, qui seraient similaires à ceux d’une bombe traditionnelle, avec toutefois les conséquences découlant de la propagation de poussières radioactives dont l’impact serait de toute façon limité aux zones proches de l’explosion en rapport avec le type de radionucléide utilisé (comme l’uranium-235, le césium-137, le cobalt-60, l’américium-241 , iridium-192 et plutonium-139).

Comme pour les engins traditionnels, le principal danger d’une bombe sale réside donc dans la puissance explosive, alors que les matières radioactives ne créeraient probablement pas d’exposition à grande échelle, restant le plus souvent limitées au lieu de la détonation. L’usage du conditionnel est cependant indispensable, car à ce jour l’utilisation de ce type d’arme n’a heureusement jamais été documentée dans aucun conflit. Cependant, son utilisation a été émise par des groupes terroristes pour provoquer la panique et des victimes dans des zones densément peuplées, ou pour rendre des territoires inutilisables pendant de longues périodes.

Quels sont les effets des bombes sales

Comme mentionné, les effets sur la santé d’une bombe sale dépendent de manière significative de la qualité de la source de rayonnement utilisée. En particulier, les effets sont influencés par l’énergie et le type de rayonnement, la demi-vie (la période de désintégration de la moitié des atomes radioactifs), la taille de l’explosion, les caractéristiques environnementales et la disponibilité des protections.

Il est clair que sur le lieu de la détonation, l’exposition aux rayonnements peut encore être suffisante pour provoquer une maladie aiguë, tandis que les poussières radioactives qui se propagent dans l’environnement peuvent être dangereuses si elles sont ingérées ou inhalées, avec des effets liés à leur toxicité et à leur cancérogénicité. Les matières radioactives peuvent en effet contaminer l’eau ou entrer dans la chaîne alimentaire, rendant les zones où l’explosion se produit inhabitables, même si cela peut prendre des jours pour que de telles conditions se produisent. Un autre problème est l’effet psychologique qu’aurait une arme radioactive sur la population civile (peur) et les impacts économiques liés au handicap de la zone.