One Piece Odyssey met toutes les cartes sur table dans un gameplay définitif

Sept minutes et demie. C’est la durée de la nouvelle bande-annonce de gameplay de One Piece Odyssey. Une vidéo qui met toutes les cartes sur table et montre combien de vertus possède le jeu. L’exploration des villes, les changements de personnages, la carte, les secondaires, leurs mini-jeux, le système de combat, le level up, les récompenses des défis… Il n’y a pas de place pour l’imagination dans la vidéo, dont se dissocient les évidences : nous sommes confrontés à ce qui est peut-être le meilleur jeu de la marque depuis très, très longtemps. Au revoir musous, bonjour RPG. Adieu la médiocrité ?

Un rêve devenu réalité

Avec des réminiscences claires de Dragon Quest (grands mots, nous le savons), et contrairement au reste des adaptations de la marque jusqu’à présent, One Piece Odyssey ne sera pas un musou, mais un JRPG d’une vie. Nous y explorerons l’île de Waford (et vu ce que nous avons vu, plusieurs autres royaumes), découvrant de nouveaux alliés (personnages originaux tels que Lim et Adio) et luttant contre de nouveaux ennemis et dangers (tels que les léviathans et les pingouins) qui, comme nous l’avons dit, ont été conçus par Eiichiro Oda lui-même.

Odyssey est en développement depuis plus de cinq ans et regorgera de détails qui raviront les fans de One Piece. Dans les combats, par exemple, Sanji ne pourra pas se battre contre des personnages féminins, et lors de l’exploration de l’île qui fera office de carte, par exemple, nous pourrons faire différentes choses selon le mugiwara que nous conduisons (couper des portes dans le Zoro, entrez dans de petits tunnels avec Chopper, ou utilisez les bras de Luffy comme crochet et vigne si nous l’optons).

Développé par ILCA, les créateurs des remakes Pokémon Pearl et Diamond, One Piece Odyssey arrivera comme nous l’avons dit le 13 janvier 2023, et il le fera pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.