Ils parviennent à exécuter macOS sur un Steam Deck

Le Steam Deck a donné beaucoup de jeu depuis sa mise en vente il y a quelques mois. Au début, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui fantasmaient sur la possibilité d’installer Windows dessus. Un peu plus tard, c’est Valve lui-même qui a fourni les outils pour installer le système Microsoft. Cependant, les utilisateurs en veulent toujours plus. Celui dont nous allons parler aujourd’hui a installé macOS Catalina sur son Steam Deck. Tout simplement parce que vous le pouvez.

et, il est possible d’installer macOS sur un Steam Deck

Sur le papier, macOS est un système conçu uniquement pour les ordinateurs et serveurs Mac autorisés par Apple. Cependant, avec les bons outils, macOS peut être installé sur un ordinateur ordinaire. C’est ce que nous appelons Hackintosh.

Mais bien sûr, c’est une chose d’installer macOS sur un PC ordinaire, et c’en est une autre de le faire sur un Steam Deck. C’est ce qu’a fait l’utilisateur Lampa183, qui a partagé une image de sa console déplaçant macOS sur Reddit.

Lampa183 n’a montré qu’une image de la console exécutant le système d’exploitation d’Apple, pas de vidéos. Cependant, il a expliqué qu’il ne s’agit pas d’une installation classique sur la mémoire interne du Steam Deck, mais qu’il a atteint son objectif grâce à VirtualBox. Dans ce cas, VirtualBox s’exécute au-dessus de SteamOS lui-même.

C’est utile pour quelque chose ? Quelles performances a-t-il ?

Si vous avez déjà créé une machine virtuelle à partir de votre ordinateur, vous aurez à peu près une idée du fonctionnement de cette installation de macOS Catalina sur le Steam Deck. Comme il n’y a pas d’accélération graphique matérielle, la chose habituelle dans ce type de machines virtuelles est que l’environnement fonctionne un peu lentement, avec des temps de réponse assez longs.

« Les performances sont normales, mais les animations sont lentes et le démarrage peut prendre 2 à 4 minutes. »

En termes d’utilité, concentrons-nous sur le fait que ce type d’installation se fait exclusivement pour pouvoir dire que vous avez réalisé quelque chose d’impossible sur le papier. Au cas où macOS aurait des jeux vidéo exclusifs, ils ne pourraient pas fonctionner correctement en raison du manque d’accélération graphique matérielle.

La communauté vous encourage à passer à l’étape suivante

De nombreux utilisateurs ont fait pression sur Lampa183 dans son message pour qu’il passe à l’étape suivante. Bien que les performances dans VirtualBox ne soient pas toutes mauvaises, le moyen de résoudre le problème graphique consiste à effectuer une installation de type KVM (Kernel Virtual Machine).

Lorsque nous faisons un Hackintosh, nous sommes limités au matériel pris en charge par Apple dans son système. Aujourd’hui, cette liste comprend les processeurs Intel, certaines cartes vidéo AMD et ses propres processeurs Apple M1 et M2. Comme vous pouvez l’imaginer, la marque de Tim Cook n’a jamais pris en charge les APU AMD. Cependant, avec une installation de type KVM (Proxmox, VMware ESXi…), il serait possible de s’affranchir de ces limitations. Le vrai problème est que ce sont déjà de grands mots. Cela demande du temps, beaucoup de connaissances sur le matériel et une patience que tout le monde n’a pas, car c’est un processus assez long d’essais et d’erreurs.