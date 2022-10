Un petit bison sauvage est né en Angleterre – cela ne s’était pas produit depuis des milliers d’années

Des volontaires du projet de réintroduction The Wilder Blean ont annoncé la naissance d’un bison d’Europe en Angleterre. Parce que c’est un événement extraordinaire.

Le petit bison d’Europe. Crédit : Donovan Wright

Un petit bison d’Europe (Bonasus de bison) sauvage est originaire d’une forêt du Kent, en Angleterre, des milliers d’années après la disparition de l’espèce du sol britannique. Le « miracle » s’est produit grâce au projet de réintroduction The Wilder Blean, qui en juillet dernier a ramené les premiers spécimens au Royaume-Uni. Le bison d’Europe, semblable au bison américain, a été presque totalement éradiqué du Vieux Continent en raison de la chasse impitoyable perpétrée par l’homme. La plus grande population sauvage survit dans la forêt de Białowieża, entre la Pologne et la Biélorussie, mais plusieurs populations sont présentes en Russie, en Ukraine, en Roumanie et en Allemagne. L’objectif est de restaurer une population également au Royaume-Uni, avec les trois premiers spécimens introduits pour « recoloniser » les forêts de West Blean et Thornden, près de Canterbury.

La naissance du bébé bison d’Europe, une femelle, a été une énorme surprise pour les bénévoles du Kent Wildlife Trust et du Wildwood Trust, qui coordonnent le projet de réintroduction. Les spécimens introduits étaient en fait trois femelles, mais personne ne savait que l’une d’entre elles était gestante. Le garde forestier Tom Gibbs l’a remarqué un samedi matin début septembre, lorsque le plus jeune du troupeau a mystérieusement disparu. Après quelques recherches, les volontaires l’ont trouvée dans un endroit isolé et caché, où elle a pu donner naissance à son bébé en toute tranquillité. Pour se protéger des prédateurs, en effet, les femelles enceintes de bisons ne présentent pas de signes évidents de grossesse, de plus elles s’éloignent du groupe du troupeau et se réfugient dans les hautes herbes pour l’accouchement. Ici, le nouveau-né est plus protégé. Les bisons d’Europe adultes sont des animaux puissants (ils peuvent dépasser 3 mètres de long pour près d’une tonne de poids) et n’ont pratiquement pas de prédateurs, autres que les humains, mais bien sûr les jeunes peuvent être plus facilement ciblés par les loups et les ours.

« Bien que ce fût une surprise de voir la plus jeune femelle bison accoucher, c’était toujours une possibilité et nous avons créé un plan de soins pour le veau afin de nous assurer que ses besoins étaient satisfaits. Ces animaux sont sauvages, nous voulons donc rester le plus loin possible, mais leur bien-être est au centre absolu de ce que nous faisons. Il est surveillé par des experts et nous surveillons en permanence l’ensemble du troupeau pour assurer leur bien-être », a déclaré Gibbs dans un communiqué de presse. « Nous avons toujours espéré que les bisons se reproduiraient, mais il est juste de dire que nous ne nous y attendions pas si tôt. Nous préparons également l’arrivée d’un taureau d’Allemagne dans les mois à venir, nous planifierons donc soigneusement la manière dont l’introduction se déroulera pour nous assurer qu’ils se lient bien et agissent comme un troupeau », a ajouté le garde forestier.

La naissance du petit bison a eu lieu le 9 septembre, mais les volontaires ont gardé la bonne nouvelle secrète en raison de la période de deuil suivie du décès de la reine Elizabeth, qui n’a eu lieu que la veille. L’idée de réintroduire ces animaux est liée au fait que, par leur comportement, ils sont capables de modifier activement l’habitat dans lequel ils vivent et de favoriser une augmentation de la biodiversité animale et végétale. L’objectif est de restaurer les anciens écosystèmes perdus après l’extermination des espèces du Royaume-Uni. La population globale de bisons d’Europe est actuellement estimée à plus de 9 000 individus. L’espèce, après avoir été en danger d’extinction, est désormais classée comme « proche de la menace » dans la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), principal organisme scientifique chargé de la protection de la biodiversité.