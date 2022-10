Avec Adobe AI, vous douterez si les photos ont Photoshop ou non

Nous terminons 2022. Dans le domaine artistique, nous avons un peu laissé derrière nous tout ce monde des NFT. Cette année, la vraie bombe a été celle de l’intelligence artificielle. Il y a un peu plus d’un an, nous n’aurions même pas imaginé de loin les progrès qui ont été réalisés ces derniers mois. Adobe se doit de conserver son leadership sur le marché des applications, alors lors de cet Adobe Max, ils n’ont pas hésité à présenter de nouveaux outils pour leur suite qui utilisent l’IA pour faciliter la tâche des artistes.

Entre l’épée et le mur

On a tendance à penser que les artistes sont des gens très ouverts d’esprit, mais ce n’est pas toujours le cas. Il y a des artistes qui sont prêts à essayer n’importe quelle technique et innovation. D’un autre côté, il y a un groupe qui rejette complètement toute amélioration qui atterrit dans le domaine créatif.

Tout comme certains photographes ont quitté la profession lorsque la photographie numérique est arrivée, Adobe a dû faire face à toute cette histoire d’IA. Bien que de nombreux utilisateurs de Photoshop seraient ravis d’utiliser des outils automatiques pour améliorer leur travail, la société américaine s’est retrouvée face à certains clients totalement opposés à l’implémentation de l’IA dans leur travail.

Adobe nous a surpris il y a quelque temps avec ses Neural Filters, toute une bibliothèque de filtres d’intelligence artificielle qui servent à exploiter la puissance des réseaux de neurones pour améliorer les images, coloriser les photos en noir et blanc, ou encore mettre un sourire sur un instantané à l’écran. que quelqu’un a été sérieux. Comme nous l’avons vu dans cet Adobe Max, l’entreprise a décidé d’ignorer les recommandations de certains de ses clients et va miser beaucoup sur l’IA. Et cela nous rend heureux, car il semble que ce soit la bonne voie à suivre.

Quels nouveaux filtres d’IA arrivent bientôt sur Adobe ?

Toutes ces améliorations devraient arriver prochainement sur les différents programmes Adobe Creative Cloud :

Restaurer des images

Restaurer une image avec des rayures et des taches n’est pas du tout compliqué. Cela prend un peu de temps, mais cela peut être fait tant qu’il ne manque aucun élément clé dans l’instantané. Heureusement, ce processus peut maintenant être effectué dans Photoshop en quelques secondes en un clic.

sélections détaillées

Êtes-vous une baguette ou un lasso magnétique ? Si vous avez utilisé des versions récentes de Photoshop, vous saurez que les sélections automatiques ne sont pas si mauvaises, mais elles sont loin d’être parfaites. Adobe semble avoir beaucoup travaillé sur cette fonctionnalité, car désormais on va pouvoir faire des sélections ultra-précises d’objets, de ciels, de personnes… tout cela sans détruire les contours. On pourra même sélectionner des cheveux sans passer une demi-heure à faire un masque !

Paramètres des personnes

Cette implémentation arrive dans Lightroom. L’IA sera capable de détecter des motifs humains dans les photographies. À partir de là, nous pouvons mettre en évidence la lumière de le skin, de l’iris et d’autres éléments de manière très simple. Cela a toujours été possible avec le pinceau, mais maintenant vous n’aurez plus à affiner votre visée pour obtenir de bons résultats.

Certes, cette fonction est applaudie par les photographes amateurs et les professionnels qui passent des heures et des heures devant l’écran.

supprimer et remplir

Il s’agit d’une nouvelle implémentation de Photoshop pour supprimer des objets d’une image avec la fonction bien connue de « Remplissage sensible au contenu ».

De même, une nouvelle fonction sera ajoutée pour supprimer les arrière-plans des images. Cette fonctionnalité sera disponible dans la version iPad de Photoshop et également pour Adobe Express. Il vous permettra de découper facilement des images pour faire des montages ou partager sur les réseaux sociaux.

Autres fonctionnalités intéressantes :

Ces autres implémentations seront également intégrées aux programmes Adobe dans les mois à venir. Prends note.