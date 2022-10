Un analyste pense que la plupart des projets commerciaux du métaverse se termineront d’ici 2025

Dans le contexte : la foi de Mark Zuckerberg dans le métaverse reste inébranlable, mais tout le monde ne partage pas sa conviction que cette vision de la réalité virtuelle/mixte est l’avenir de la façon dont nous travaillons et jouons en ligne. L’un d’entre eux est la société d’études de marché Canalys, qui prédit que la plupart des projets commerciaux du métaverse auront fermé leurs portes d’ici 2025.

Reality Labs, la division axée sur les aspirations matérielles et métavers de Meta, a perdu environ 16 milliards de dollars depuis le début de l’année dernière et procède à des réductions en conséquence, y compris la montre intelligente à double caméra. Mais Zuckerberg croit toujours que le métaverse rapportera des centaines de milliards, voire des billions de dollars au fil du temps. C’est malgré le scepticisme partagé par la moitié de tous les adolescents et certains membres du personnel de Meta. Même John Carmack s’est montré prudent face à ces ambitions.

The Register rapporte que Canalys est dans le camp des opposants. Lors du Channels Forum de la société à Barcelone, Matthew Ball, analyste en chef de la société, a demandé : « Le métaverse est-il la prochaine frontière numérique ou un gouffre financier surfait ? »

« Des dizaines de milliards de dollars ont déjà été investis, les coûts et les retards dans les propres progrès de Meta sont un baromètre. »

Petit aperçu du futur aujourd’hui chez Meta Connect » :

… Notre premier appareil de réalité mixte @MetaQuestVR Pro

… Le début d’une nouvelle façon de travailler dans le métaverse

… En pointe @RealityLabs la recherche pour créer une technologie qui relie les gens En savoir plus ‘ https://t.co/Ryf01kVM4c pic.twitter.com/2c1i7AAm7U — Méta (@Méta) 11 octobre 2022

Ball a fait un bon point sur l’effet du climat économique mondial actuel sur le métaverse. Avec la hausse de l’inflation et les pertes d’emplois, de nombreuses personnes ont du mal à joindre les deux bouts en ce qui concerne les dépenses de la vie quotidienne comme le loyer, la nourriture et les services publics, il est donc peu probable qu’investir dans des articles virtuels tels que les NFT soit une tentation.

Ball a admis que le jeu est un domaine où le métaverse pourrait réussir, tout comme le « divertissement pour adultes », mais le secteur des entreprises aura du mal.

Néanmoins, de grandes entreprises telles que Microsoft, Nvidia, Apple et Google continuent d’investir dans le métaverse. Les consultants estiment que 177 milliards de dollars ont déjà été investis dans la plate-forme, et ce chiffre pourrait atteindre entre 5 000 et 13 000 milliards de dollars d’ici 2030.

Le géant de la recherche rival Gartner est plus optimiste quant au métaverse. Il estime qu’un quart de la population mondiale passera au moins une heure par jour à faire du shopping, à travailler, à socialiser ou à apprendre dans le monde virtuel d’ici 2026, 30 % des organisations proposant des produits ou des services dans ce paysage numérique.

Meta a dévoilé le Meta Quest Pro plus tôt ce mois-ci, un casque autonome de 1 500 $ conçu pour travailler dans le métaverse. Il a également augmenté le prix de base du Meta Quest 2 à 400 $. Le Meta Quest 3 devrait arriver à un prix inférieur l’année prochaine, mais Meta est toujours confronté à un défi pour intéresser les gens au métaverse, et les entreprises investies dans la plate-forme pourraient en souffrir.