Les consommateurs de cannabis ressentent plus de douleur après la chirurgie (et consomment plus d’opioïdes)

Selon une étude présentée au congrès d’anesthésiologie, ceux qui consomment du cannabis ressentent plus de douleur après une opération que ceux qui n’en ont jamais consommé.

Les consommateurs de cannabis ressentent plus de douleur après la chirurgie et rien de moins. De plus, en raison de cet effet, le patient convalescent est poussé à utiliser davantage de médicaments opioïdes pour contrer la souffrance. Cela a été démontré par une nouvelle étude présentée lors de la réunion annuelle 2022 « Anesthesiology » de l’American Society of Anesthesiology. Le résultat fait suite à celui d’une revue systématique récente et approfondie menée par des scientifiques du Département d’informatique médicale et d’épidémiologie clinique de l’Oregon Health & Science University à Portland, dans laquelle il a été déterminé que le cannabis ne serait pas du tout un bon analgésique. . Pendant des années, les ingrédients actifs du médicament – en particulier le cannabidiol (CBD) et le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) – ont été associés à des propriétés analgésiques, bénéficiant d’une promotion importante en ce sens, mais les preuves scientifiques sont moins solides que la publicité. , notamment en ce qui concerne les effets à long terme.

Une équipe de recherche dirigée par des scientifiques du Research Outcomes Department du Cleveland Clinic Institute of Anesthesiology, une institution faisant autorité, a démontré que la consommation de cannabis n’apaise pas la douleur après la chirurgie mais, au contraire, l’exacerbe. les soins et l’éducation dans le domaine de la santé. Les chercheurs, dirigés par le Dr Elyad Ekrami, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé l’état de quelque 35 000 patients adultes ayant subi une opération à la Cleveland Clinic entre janvier 2010 et décembre 2020. Ils comprenaient près de 1 700 consommateurs de cannabis qui avaient consommé la drogue – la principale drogue récréative aux États-Unis et dans de nombreux autres pays – trente jours avant de passer sous le bistouri.

Sur la base des résultats de l’étude, il a été constaté que les consommateurs de cannabis ressentaient 14% de douleur en plus au cours des 24 heures suivant la chirurgie que ceux qui n’avaient jamais consommé de drogue. Le Dr Ekrami et ses collègues ont également découvert que les consommateurs de cannabis consommaient 7% de drogues opioïdes en plus – telles que la morphine, la plus utilisée pour contrôler la douleur aiguë et chronique – par rapport au groupe des non-consommateurs. Ces médicaments sont connus pour avoir des effets secondaires sensibles. L’association entre la consommation d’opioïdes a cependant été considérée comme « statistiquement non significative, mais probablement cliniquement pertinente ».

Les chercheurs ont pris en compte un certain nombre de facteurs de confusion pour éviter que les résultats de l’enquête ne soient influencés. « L’association entre la consommation de cannabis, les scores de douleur et la consommation d’opioïdes a déjà été rapportée dans des études plus petites, mais elles ont eu des résultats mitigés », a déclaré l’auteur principal de la recherche dans un communiqué de presse. « Notre étude a un exemplaire beaucoup plus important et n’inclut pas les patients diagnostiqués avec des douleurs chroniques ou ceux qui ont reçu une anesthésie locale, ce qui aurait sérieusement affecté nos résultats. De plus, nos groupes d’étude étaient équilibrés par des facteurs confondants, notamment l’âge, le sexe, la consommation de tabac et d’autres drogues illicites, ainsi que la dépression et les troubles psychologiques », a commenté le Dr Ekrami.

Compte tenu de la nature de l’étude, les scientifiques soulignent qu’il est essentiel de mener des investigations plus approfondies pour déterminer la relation exacte entre le cannabis et les résultats de la chirurgie, afin d’améliorer également la convalescence post-opératoire de ceux qui en consomment. Mais l’association avec la douleur la plus aiguë est évidente. « Notre étude montre que les adultes qui consomment du cannabis ont plus, et non moins, de douleur postopératoire. En conséquence, ils ont augmenté leur consommation d’opioïdes après la chirurgie », a déclaré le Dr Ekrami. Les détails de la recherche ont été présentés lors d’une conférence de presse lors de la réunion Anesthesiology 2022, actuellement en cours (du 21 au 25 octobre) au Ernest N. Morial Convention Center de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.