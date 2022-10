6 meilleurs routeurs WiFi pour immeuble d’appartements [2022]

Vous cherchez à mettre à niveau votre routeur Wi-Fi de celui fourni par le FAI vers un routeur Wi-Fi plus récent ? Eh bien, aujourd’hui, nous examinons les meilleurs routeurs WiFi que l’argent peut acheter à différents prix. Avoir un bon routeur Wi-Fi est un élément essentiel de votre réseau Wi-Fi domestique. Un routeur avec de bonnes fonctionnalités, les dernières fonctionnalités de sécurité ainsi que d’autres aspects tels que la distance que votre routeur est capable de couvrir, ses bandes sans fil ainsi que si le routeur dispose d’un bon nombre de ports Ethernet et d’un port USB.

La recherche d’un nouveau routeur WiFi pour améliorer votre réseau domestique actuel peut parfois être difficile. Nous avons donc dressé une liste des meilleurs routeurs WiFi que l’argent peut acheter à différents prix. Que vous souhaitiez rechercher un routeur WiFi dans les limites de ce budget ou si l’argent n’est pas un problème, nous avons les meilleurs routeurs WiFi dans la liste ci-dessous.

Les meilleurs routeurs WiFi pour votre appartement

Routeur Wi-Fi intelligent TP-Link 1750 (Archer A7)

Des parents avec des enfants à la maison qui utilisent Internet avec leur iPad ou leurs appareils mobiles ? Eh bien, ce routeur WiFi simple et économique de TP-Link est le choix parfait pour vous. La raison pour laquelle les ménages avec enfants doivent choisir ce routeur est due aux fonctions de contrôle parental faciles à utiliser. Vous pouvez surveiller la durée de connexion de vos enfants à Internet ainsi que le contenu qu’ils parcourent sur leurs appareils.

Voici les fonctionnalités d’échange du routeur WiFi intelligent TP-Link 1750 :

Compatible avec les appareils OneMesh

Commandez votre routeur à l’aide des commandes vocales Alexa

450 Mbps en mode sans fil 2,4 GHz et 1000 Mbps en mode sans fil 5 GHz.

Types sans fil 802.11n/a/b/ac/g

Couverture : 2500 pieds carrés

4 ports LAN Gigabit, 1 port WAN Gigabit et 1 port USB

Antennes fixes externes : trois

Le routeur WiFi Archer A7 vous coûtera 53,99 $ et peut être acheté auprès de Amazone.

Routeur Wi-Fi 6 TP-Link AX 1800 (Archer AX21)

Vous voulez dépenser un peu moins de 80 $ pour un bon routeur Wi-Fi ? Ce routeur TP-Link WiFi 6 est votre choix incontournable. Que vous soyez quelqu’un qui utilise régulièrement des routeurs ou un utilisateur novice d’un routeur Wi-Fi, vous pouvez facilement le configurer à l’aide des commandes vocales Alexa. Ce routeur prend en charge le WiFi 6 et dispose également d’un cryptage de mot de passe WPA 3 qui empêche les attaques de pénétrer dans votre réseau domestique. Vous pouvez également utiliser l’amplificateur de portée One-Mesh pour augmenter la couverture du réseau dans votre maison.

Jetons un coup d’œil aux fonctionnalités du routeur WiFi TP-Link 1800 :

1200 Mbps sur les bandes 5 GHz et 574 Mbps sur 2,4 GHz

Types sans fil : 802.11n/ax/b/ac/g

4 antennes fixes externes

Connectez facilement jusqu’à 40 appareils via OFDMA

4 ports LAN Gigabit, 1 port WAN Gigabit et 1 port USB

Prend en charge les serveurs et les clients VPN

Le routeur Archer AX21 coûte 79,99 $ et est disponible à l’achat sur Amazone.

Routeur WiFi 6 ASUS AX 1800 (RT-AX55)

Asus est connu pour avoir de beaux routeurs. Outre la beauté, leurs routeurs sont également riches en fonctionnalités. Si vous effectuez une mise à niveau à partir d’un très ancien routeur WiFi, vous remarquerez les améliorations de vos réseaux sans fil. Il prend en charge des bandes passantes de 80 MHz pour une connectivité sans fil haut débit plus rapide dans votre appartement. Pris en charge par MU-MIMO et OFDMA – ce qui indique que vous pouvez connecter un bon nombre d’appareils à votre réseau sans fil. ASUS vous offre également une sécurité Internet à vie et des contrôles parentaux.

Caractéristiques du routeur Wi-Fi ASUS AX1800 :

Jusqu’à 574 Mbps sur 2,4 GHz et 1201 Mbps sur 5 GHz.

Couverture maximale : 3000 pieds carrés

Type sans fil : 802.11 AX

Connectez jusqu’à 25 appareils

Mises à jour de sécurité gratuites par Trend Micro

Créez facilement des points AI Mesh avec d’autres routes WiFi ASUS

4 ports LAN Gigabit et 1 port WAN Gigabit,

4 antennes fixes externes

Vous pouvez acheter le routeur pour 99,99 $ via Amazone.

Routeur WiFi Netgear Nighthawk 6 flux (AX 5400)

Vous avez un appartement plus grand ? Ce routeur Netgear Nighthawk 6 devrait être votre choix de référence pour votre routeur WiFi. Le routeur Nighthawk a un design intéressant ainsi que des indicateurs LED sur la face avant. C’est un excellent choix pour ceux qui ont un forfait Internet 1 Gbps et aussi pour ceux qui ont un grand nombre d’appareils tels que des imprimantes, des appareils mobiles, des haut-parleurs intelligents, des ampoules intelligentes, etc. Le routeur prend en charge des vitesses maximales de 5,4 Gbps. L’installation est facile grâce à l’application Nighthawk pour vos appareils Android et iOS.

Jetez un œil aux spécifications du routeur WiFi AX 5400 :

Couverture Wifi 2500 pieds carrés

Type sans fil 802.11ax/a/b/g/n/ac

4 ports LAN Gigabit, 1 port WAN Gigabit et 1 port USB

4 antennes fixes externes

Connectez jusqu’à 245 appareils

Contrôles parentaux intelligents et sécurité Internet tout-en-un (essai gratuit de 30 jours)

Vous pouvez acheter le routeur WiFi Nighthawk 6 pour 199,99 $ via Amazone.

Itinéraire de jeu ASUS AX6000 WiFi 6

Qu’est-ce qui peut être plus ennuyeux à part avoir des joueurs terribles dans votre équipe dans un match ? Une mauvaise connexion réseau et une coupure constante du routeur. Si vous avez une salle de jeu ou un endroit où un bon nombre de vos amis se réunissent et profitent de bonnes sessions de jeu, le routeur de jeu ASUS est votre choix de prédilection. car il prend en charge des vitesses allant jusqu’à 6000 Mbps, a une plage de couverture plus élevée et fonctionne parfaitement lors de la configuration de réseaux Ai Mesh. La conception du routeur a l’esthétique des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau de jeu d’ASUS.

Voici les spécifications que vous devez connaître sur le routeur WiFi ASUS AX6000 :

Boost du mode de jeu dédié

4 antennes fixes externes

8 ports pour Gigabit LAN, 1 port WAN et 1 port USB Gen 3.1

Types sans fil 802.11n/b/g/ax/ac

AiProtection Pro de Trend Micro

Le routeur convient aux ménages disposant de salles de jeux ou même de cybercafés. Vous pouvez acheter le routeur pour 289,99 $ auprès de Amazone.

Routeur de jeu ASUS ROG Rapture Wi-Fi 6 (GT-AX11000)

C’est le Saint Graal des routeurs WiFi. Recommandé pour ceux qui ont un certain nombre de personnes qui jouent à des jeux à la maison. Parce qu’il s’agit d’un routeur WiFi dédié aux jeux, il n’est pas conseillé pour les maisons ordinaires et les petites maisons. Ce routeur est un routeur tribande 10 Gigabit doté d’une option de modes de jeu dédiée intégrée aux paramètres du routeur. Vous pouvez gérer un certain nombre de paramètres dans l’application simplement en utilisant l’application mobile pour vos appareils Android et iOS. Le routeur a l’esthétique de jeu ASUS ROG en termes de conception et d’interface utilisateur.

Voici ce que le routeur gaming ASUS ROG a à vous offrir :

Possède 8 antennes fixes externes

Prend en charge les bandes sans fil 2,4 GHz, 5 GHz 1 et 5 GHz 2

Types sans fil : 802.11ac/ax/a/b/g/n

Livré avec 256 Mo de RAM et 1 Go de stockage interne

2 ports USB 3,1 Gen 1, 1 port LAN 2,5 Gbit/s, 4 ports LAN Gigabit, 1 port WAN Gigabit

A des lumières AURA RVB

Économise jusqu’à 7 fois la durée de vie de la batterie pour les appareils sans fil

Prend en charge les connexions de fusion VPN

Vous pouvez acheter ce routeur ASUS ROG Rapture WiFi 6 pour 349,99 $ via Amazone.

Ce sont les meilleurs routeurs que vous pouvez acheter sur Amazon et qui sont parfaits pour les petits et grands appartements. Encore une fois, en fonction des exigences et de l’utilisation, les prix du routeur varieront. La plupart de ces routeurs sont parfaits pour les ménages qui comptent entre 3 et 7 membres et qui ont au moins un minimum de 12 appareils connectés. Si vous avez d’autres routeurs qui, selon vous, pourraient être parfaits pour les appartements, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

