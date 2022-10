God of War Ragnarok "pas limité par ps4"selon Santa Monica Studio

God of Wars Ragnarök a toujours pensé à PlayStation 4. C’est ce qu’a souligné le directeur de l’animation Bruno Velazquez dans une interview avec Eurogamer. Le créatif est convaincu qu’ils ont atteint leurs objectifs, il a donc souligné que le matériel PS4 n’a limité « en aucune façon » ce qu’ils avaient défini pour le projet.

« Dès le début, nous savions que ce serait un jeu PS4, car nous voulions soutenir la base de fans », a déclaré Velazquez. Compte tenu de tout cela, l’objectif était de « créer le meilleur jeu » pour la plate-forme et de « surpasser » God of War à tous points de vue. »

Mieux sur PS5, mais tout est sur PS4

Le directeur de l’animation a déclaré que l’idée était d’augmenter le nombre de personnages, d’avoir plus de variété d’ennemis, de conclure l’histoire, etc. « Nous avons pu le faire sur PS4, nous n’avons donc pas senti que nous étions limités en aucune façon, car nous avons atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés. »

Les contraintes matérielles n’ont pas posé de problème, comme il l’a répété : « La PS5 a fait [el juego] être bien meilleur. C’était notre philosophie, nous n’avons jamais eu l’impression que nos objectifs étaient limités » par la PS4. Velazquez a confirmé que la version de la console de nouvelle génération sera évidemment la version idéale pour en profiter, mais il a fait remarquer que le jeu « tire pleinement parti » du système précédent.

Sur PS5, la nouvelle aventure de Kratos et Atreus améliore la fréquence d’images, les graphismes et les textures, ainsi que l’ajout d’un son 3D et d’un retour haptique au contrôleur DualSense.

God of War Ragnarök sera mis en vente le 9 novembre prochain sur PS4 et PS5. Depuis cette année, Sony ne propose pas de mises à jour gratuites pour améliorer les jeux intergénérationnels, donc si vous achetez le titre sur la console de génération précédente, il faudra débourser 10 euros pour recevoir la version PlayStation 5.

Source | Eurogamer