Chaque année, suffisamment de lignes de pêche et de filets finissent dans la mer pour envelopper la Terre 18 fois

Des chercheurs australiens ont calculé la quantité monstrueuse d’engins de pêche qui finissent chaque année dans la mer, tuant de nombreux animaux.

Un requin mako piégé par un filet fantôme. Crédit : Daniel Cartamil

Chaque année, suffisamment d’engins de pêche se retrouvent dans la mer pour envelopper la Terre 18 fois. C’est un fait dramatique qui souligne la gravité de l’impact environnemental des soi-disant « filets fantômes », responsables de la mort d’un grand nombre d’animaux, en particulier de poissons, d’oiseaux, de cétacés et de tortues marines. Après tout, les lignes, casiers, hameçons, palangres, chaluts et autres outils sont tous conçus pour capturer et tuer des créatures marines ; abandonnés dans les mers et les océans du monde entier, échappant au contrôle humain, ils deviennent des pièges pérennes pour la faune, condamnés à une mort atroce par suffocation, noyade ou famine. Les animaux sont souvent déchirés par des blessures atroces, causées par des enchevêtrements qui saisissent le corps dans une mort mortelle, alors qu’ils continuent de grandir et de se débattre. Les requins et les raies font partie des espèces les plus touchées, comme en témoigne une enquête spectaculaire de l’Université d’Exeter, qui en une seule étude a trouvé plus d’un millier d’individus tués.

Requins et tortues tués par un filet fantôme. Crédit : Martin Stelfox

Une équipe de recherche australienne dirigée par des scientifiques de l’agence gouvernementale Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) a déterminé que des centaines de milliers de kilomètres d’engins de pêche sont perdus chaque année, qui ont travaillé en étroite collaboration avec des collègues du College of Arts, Law, et de l’éducation de l’Université de Tasmanie et de l’Association des océans et de l’atmosphère. Les chercheurs, dirigés par le professeur Kelsey Richardson, sont parvenus à leurs conclusions après avoir interrogé 450 pêcheurs de sept des pays principalement engagés dans des activités de pêche. Ils comprennent les États-Unis, le Pérou, le Maroc, l’Indonésie et la Nouvelle-Zélande. Les chercheurs ont obtenu des données sur les engins de pêche abandonnés, perdus ou mis au rebut (définis par l’acronyme d’ALDFG) et ont multiplié le chiffre de l’industrie mondiale de la pêche, en arrivant à la conclusion effrayante que les objets qui finissent dans la mer chaque année peuvent envelopper notre planète. 18 fois.

Plus précisément, les chercheurs ont déterminé qu’environ 2 % des engins de pêche utilisés se retrouvent chaque année dans les océans et les mers du monde entier. Plus précisément, il s’agit de 2 963 kilomètres carrés de filets maillants, 75 049 kilomètres carrés de sennes coulissantes, 218 kilomètres carrés de chaluts de fond, 739 583 kilomètres de palangres avec 14 milliards d’hameçons et plus de 25 millions de casiers et de pièges de toutes sortes. Une quantité monstrueuse d’objets qui massacrent littéralement les animaux partout dans le monde et qui ne cessent de s’accumuler d’année en année. Les chercheurs ont déterminé que les petits bateaux perdent beaucoup plus d’engins que les grands, probablement parce qu’ils utilisent une technologie moins performante, tandis que les chalutiers – qui détruisent les fonds marins et sont responsables de la capture de la grande majorité des fruits de mer – ils perdent plus que ceux opérant à des profondeurs intermédiaires.

Heureusement, comme l’a souligné le professeur Richardson dans un communiqué de presse, des efforts ont été déployés pour améliorer les pêcheries mondiales, les technologies et les matériaux utilisés pour les engins, et des mesures ont été introduites « pour marquer, suivre et récupérer » ceux qui ont été perdus. Cela s’est traduit par une réduction significative de la perte de filets fantômes par rapport à 2019. Mais cela reste insuffisant. Selon les calculs des scientifiques, en effet, à ce rythme d’ici 2065, toute la planète Terre pourrait être enveloppée par les outils qui se sont retrouvés dans la mer. Le nombre d’animaux tués par notre négligence et notre cupidité est absolument dramatique et ce n’est qu’avec une action incisive – y compris des changements significatifs dans les habitudes alimentaires – que les écosystèmes pourront se remettre d’une telle destruction. Les détails de la recherche « Estimations mondiales des engins de pêche perdus dans l’océan chaque année » ont été publiés dans la revue scientifique ScienceAdvances.