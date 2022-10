Le petit castor Nibi construit un barrage dans le centre où il est hospitalisé : l’adorable vidéo

Nibi, un jeune castor admis dans un centre de récupération de la faune, a tenté de construire un barrage devant une porte. La vidéo virale.

Un jeune castor nord-américain (Castor canadensis) admis dans un centre de récupération de la faune du Massachusetts (États-Unis) a tenté de construire un barrage devant une porte, à l’aide de quelques morceaux de bois. Le travail de Nibi, c’est le nom du rongeur entreprenant, a été filmé par le personnel de la NewHouse Wildlife Rescue et partagé sur les réseaux sociaux, devenant rapidement viral. En peu de temps, la vidéo a totalisé près de 9 millions de vues sur Facebook et des milliers d’autres sur YouTube. Ce sont des images absolument adorables, montrant un animal sauvage engagé dans le plus emblématique de ses comportements, quoique malheureusement totalement en dehors du contexte naturel. L’espoir est que le petit castor se rétablisse au plus vite et soit libre de retourner dans son habitat, entre lacs, ruisseaux et ruisseaux.

Crédit: NewHouse Wildlife Rescue

Les castors sont connus pour leur habileté à construire des barrages, à travers des branches, des troncs, des rochers et de la boue qu’ils exploitent à bon escient pour bloquer l’écoulement de l’eau. De cette manière, des étangs se forment où il est possible de creuser des terriers en eau profonde. Ici, les gros rongeurs peuvent se réfugier des prédateurs et fonder une famille. Les castors réparent leurs ouvrages avec un entretien minutieux, surtout en période automnale en vue de l’hiver.

Les barrages, qui sont aussi utilisés par les castors pour inonder une partie des forêts et empêcher l’eau de geler en hiver, sont malheureusement mal vus par les propriétaires terriens et ceux qui croient qu’ils peuvent faire des dégâts, si bien que des milliers de spécimens sont cruellement tués chaque année. Mais ces mammifères sont absolument précieux pour l’environnement, jouant un rôle fondamental dans le maintien de l’équilibre écologique et de la biodiversité ; leurs terriers, en effet, fournissent abri et nourriture à une multitude d’espèces, favorisant également la prolifération de nombreuses plantes. Comme expliqué dans un article de NewHouse Wildlife Rescue consacré à Nibi, les barrages de castors « contribuent également à améliorer la qualité de l’eau en réduisant l’érosion des sols et en retenant les sédiments », et les sédiments retenus « aident à absorber et à filtrer les polluants tels que les métaux lourds, les pesticides et les engrais ». .

Malgré tout, les castors nord-américains ont été amenés au bord de l’extinction pour leur fourrure entre les 18e et 19e siècles. On estime qu’entre le Canada et les États-Unis, il y en avait jusqu’à 200 millions. Aujourd’hui, la population totale est d’environ 10 à 15 millions de spécimens, mais uniquement grâce aux mesures de protection strictes mises en place pour protéger l’espèce. Les castors nord-américains, qui peuvent peser plus de 30 kilogrammes pour plus de 1 mètre de long, sont similaires à l’espèce européenne (Fibre de ricin), qui a récemment été relancé également en France. Ce sont des animaux merveilleux qui, espérons-le, reviendront bientôt occuper les habitats d’origine, d’où ils ont été arrachés par la cupidité et la cruauté de l’être humain. Le petit Nibi est un beau témoin de l’importance de ces animaux industrieux et fascinants.