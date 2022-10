Commutateur MUX – Qu’est-ce que c’est et les ordinateurs portables avec Switch MUX (mis à jour en permanence)

Le jeu sur ordinateur a beaucoup évolué. Des ordinateurs portables n’ayant que des GPU intégrés aux ordinateurs portables disposant désormais de versions mobiles de GPU dédiés, il y a eu de nombreuses améliorations entre les deux. Les ordinateurs portables plus récents équipés de GPU Nvidia et AMD disposent désormais d’un Switch appelé Mux Switch. Ici, vous connaîtrez Mux Switch et une liste d’ordinateurs portables avec Mux Switch.

Qu’est-ce que le Switch MUX ?

Ce que fait le Switch Mux, c’est vous permettre de choisir entre l’utilisation de iGPU (graphiques intégrés) ou de graphiques dédiés. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité disponible sur la plupart des derniers ordinateurs portables à partir de 2021. Il s’agit d’un Switch intégré à la carte mère de l’ordinateur portable, plus spécifiquement des ordinateurs portables de jeu.

En fonction de votre utilisation et de la lourdeur de la tâche, vous pouvez vous servir du switch. Ce Switch ne peut pas être installé ou téléchargé sur votre ordinateur portable, car il s’agit d’une fonctionnalité matérielle. Également basé sur la marque de l’ordinateur portable, vous pourrez utiliser le Switch multiplexeur de différentes manières. Certains ordinateurs portables auront leur logiciel propriétaire pour contrôler le Switch, tandis que d’autres pourraient avoir cette option dans le menu du BIOS.

Avec le Switch MUX activé, vous pourrez envoyer tous les objets rendus du GPU dédié immédiatement à l’écran de l’ordinateur portable. Il n’est plus nécessaire de passer par le GPU intégré pour afficher la sortie sur l’écran. Par ailleurs, vous pouvez sélectionner le GPU dédié à utiliser si vous utilisez un écran externe.

L’utilisation du GPU dédié est utile lorsque vous effectuez un travail graphiquement intensif. Pendant que vous obtenez plus de puissance du GPU dédié, vous perdrez beaucoup de batterie de secours, mais il serait alors judicieux de brancher l’ordinateur portable sur sa source d’alimentation. L’utilisation d’un Switch MUX apportera également de bonnes performances dans vos jeux. Comme vous pouvez obtenir entre 10 et même 30 % d’améliorations. Maintenant que vous savez à quel point un Switch MUX est utile, voyons comment vous pouvez utiliser le Switch MUX sur différentes marques d’ordinateurs portables.

Comment activer le Switch MUX sur différents ordinateurs portables

Asus

Tous les ordinateurs portables de la série de jeux ASUS à partir de 2021 ont le Switch MUX. Vous pouvez trouver cette option disponible dans l’Armory Crate. Il sera visible dans le menu Configuration du système.

Acer

La série d’ordinateurs portables de jeu Acer Predator est équipée de Predator Sense, un logiciel conçu par Acer pour ses ordinateurs portables de jeu Predator. Tout ce que vous avez à faire est de lancer le logiciel, puis de cliquer sur l’icône Paramètres. Basculez simplement le Switch là où il est indiqué GPU dédié uniquement.

Lenovo

La série d’ordinateurs portables de jeu Legion de Lenovo utilise également son propre logiciel chaque fois que vous souhaitez changer de GPU. Lancez simplement l’application Lenovo Vantage et vous verrez l’option Mode hybride. Activez-le ou désactivez-le pour le désactiver.

Aorus

Aorus est une marque de jeux de Gigabyte. Ils fabriquent également un certain nombre d’ordinateurs portables de jeu. Tous les ordinateurs portables de jeu pris en charge par Mux Switch par Aorus peuvent utiliser le centre de contrôle Aorus. L’option sera disponible sous l’onglet Gérer et sera affichée en tant que Switch graphique. Cliquez dessus pour changer les modes.

MSI

MSI a un certain nombre de séries d’ordinateurs portables de jeu. Si vous en utilisez un qui a un Switch MUX, vous pourrez l’utiliser via le MSI Dragon Center, un logiciel développé par MSI eux-mêmes pour être utilisé sur les appareils qui ont le Switch MUX. Cliquez sur l’option GPU Switch pour changer le GPU que vous souhaitez utiliser.

CV

HP a sa propre sous-marque d’ordinateurs portables de jeu sous la marque OMEN. Tous les ordinateurs portables Omen compatibles dotés du Switch MUX peuvent utiliser le logiciel Omen Gaming Hub. Ce Switch est disponible sous l’onglet Graphics Switcher où vous pouvez choisir le GPU que vous souhaitez choisir.

Razer

Razer est une marque de jeu populaire qui fabrique des périphériques de jeu et des ordinateurs portables. Les ordinateurs portables de jeu Razer utilisent Synapse, un logiciel développé par Razer pour gérer votre ordinateur portable de jeu. Si votre ordinateur portable Razer est équipé d’un Switch MUX, vous pouvez utiliser ce logiciel pour passer d’un GPU intégré à un GPU dédié.

Autres marques

Certaines autres marques tierces qui fabriquent des ordinateurs portables de jeu utiliseront le logiciel Control Center qui peut être utilisé pour passer d’un iGPU à un dGPU. L’option n’est visible que si votre ordinateur portable dispose d’un Switch MUX.

Dell et Alienware

Maintenant, si vous avez un ordinateur portable avec le Switch MUX présent mais aucun logiciel dédié pour l’activer, vous devrez démarrer dans le menu BIOS de l’ordinateur portable et l’activer à partir de là. Il devrait être présent sous l’onglet Avancé et sera affiché comme Activer les graphiques hybrides.

Liste des ordinateurs portables avec Switch MUX

Aftershock Vapor 15X

Alienware M15 R4

Alienware M15 R7

Alienware M15 R6

Alienware M17 R5

Alienware x14

Alienware x15 R1

Alienware x15 R2

Alienware x17 R1

Alienware x17 R2

Acer Nitro 5 AN515-46

Acer Nitro 5 AN517-42

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Triton 500 SE

Acer prédateur Triton 300

Asus ROG Flow Z13

Asus ROG Flow X16

Asus ROG Strix G15 G513

Asus ROG Strix G17 G713

Asus ROG Strix Scar 15 G533

Asus ROG Strix Scar 17 G713

Asus ROG Strix Scar 17 SE 2022

Asus ROG Zéphyrus S17 2021

Asus ROG Zephyrus G15 GA503

Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650

Asus ROG Zéphyrus G14

Asus ROG Zéphyrus G14 2022

Asus ROG Zéphyrus M16

Asus TUF Dash F15 2022

Asus TUF Gaming A15 2022

Asus TUF Gaming F15 2022

Asus TUF Gaming F17 2022

Asus TUF Gaming A17 2022

Aus Vivobook Pro 16X OLED

Dell G5 SE 2020

Dell G7 7700

Dell G15 5515

Dell G15 5520

Dell G16

Dell XPS 17 9700

Eluktronics MAX 17

Eluktronics Mécanique 15 G3

Eluktronics Prométhée XVII

Gigaoctet A5

Gigabyte Aero 15 OLED XC

Gigaoctet Aero 16

Gigabyte Aero 17

Gigaoctet Aorus 15G

Gigaoctet Aorus 17 XE4

Gigaoctet Aorus 17 X

HP Omen 15 2020

HP Omen 15 2021

HP Présage 17

Pavillon HP 15

HP Victus 16

Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7

Lenovo Légion 5 17

Lenovo Legion 5 Gen 7

Lenovo Légion 5 Pro 16

Lenovo Legion 5i 15 2021

Lenovo légion 5i 17 2921

Lenovo Legion 51 15 Gen 7

Lenovo Légion 5i Pro

Lenovo Legion 5i Pro Gen 6

Lenovo légion 7 16

Lenovo Legion 7 Gen 7

Lenovo Legion 7i Gen 6 16

Lenovo Legion 7i Gen 7

Lenovo légion mince 7 15

Lenovo Legion Slim 7i Gen 7

Lenovo L340 2019

Lenovo Slim 7i Pro X 14

Lenovo ThinkBook 16p Gen 3

Lenovo ThinkPad X1 extrême génération 5

MSI GE66 Raider

MSI GE76 Raider

MSI GE77 Raider

MSI GE76 Raider Dragon Édition

MSI GL66 Impulsion

MSI GL76 Impulsion

MSI GP66 Léopard

MSI GP76 Léopard

Vecteur MSI GP66

MSI GS66 furtif

MSI GS66 furtif 2022

MSI GS76 furtif

MSI GT77 Titan

Razer Blade 15 édition avancée

Razer Blade 17 2021

Razer Blade 14 2022

Razer Blade 15 2022

Razer Blade 17 2022

XMG Néo 15 E21

XMG Néo 15 M21

La liste a été préparée pour la première fois le 10 avril 2022.

Conclusion

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur les switchs MUX sur les ordinateurs portables de jeu. Nous espérons que ce guide vous a aidé à savoir comment activer et changer vos GPU et vous a également montré quel prochain ordinateur portable de jeu MUX Switch vous devriez envisager pour votre prochain achat. Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux si vous avez un ordinateur portable équipé du Switch MUX mais qui n’est pas mentionné dans cette liste.

