James Webb a découvert trois galaxies se formant autour d’un monstrueux trou noir

Grâce à la haute sensibilité du télescope spatial James Webb dans les longueurs d’onde infrarouges, trois galaxies ont été découvertes autour d’un quasar.

Crédit : NASA, ESA, CSA, STScI, D. Wylezalek (Heidelberg Univ.), A. Vayner et N. Zakamska (Johns Hopkins Univ.) Et l’équipe Q – 3D

Le futuriste télescope spatial James Webb a découvert un amas de trois galaxies en formation en orbite autour d’un trou noir supermassif gigantesque et très lointain. Le cœur des ténèbres, qui existait déjà il y a 11,5 milliards d’années lorsque l’Univers était encore « enfant », s’appelait SDSS J165202.64 + 172852.3 et est défini par les experts comme un quasar extrêmement rouge, un type d’objet céleste très rare. Les quasars (acronyme de quasi-stellar radio source) sont des noyaux galactiques actifs particulièrement brillants, dont l’intense activité est liée au frottement des gaz et poussières dévorés par le trou noir. Les extrêmement rouges sont appelés ainsi à la fois pour la couleur de la lumière émise et à cause de la très grande distance, responsable du décalage vers le rouge de la lumière, comme l’explique un communiqué de presse de la NASA.

L’objet avait déjà été ciblé par le télescope spatial Hubble, mais les scientifiques n’ont pas pu saisir tous les détails car le célèbre instrument fonctionne en lumière visible. Le James Webb a plutôt des « yeux » très puissants pour analyser ce qui se passe dans les longueurs d’onde infrarouges. Grâce au spectrographe proche infrarouge (NIRSpec), les scientifiques ont pu analyser simultanément l’amas galactique, les flux de gaz et de poussière dans le milieu environnant et le quasar avec une précision sans précédent.

La découverte la plus intéressante réside justement dans le fait d’avoir identifié trois galaxies tourbillonnantes, « émergées » de l’image confuse qu’avait captée Hubble. Le quasar est donc une véritable forge de corps galactiques, d’étoiles, de planètes et qui sait, peut-être même de formes de vie extraterrestres extrêmes. Selon les auteurs de l’étude, les galaxies autour du trou noir pourraient être plus nombreuses que celles identifiées, sur la base des données recueillies dans le passé par le télescope Hubble. L’objet reviendra donc certainement dans le collimateur des experts pour de nouvelles observations de suivi.

« Il existe peu de protoamas de galaxies connus à ce stade précoce. Il est difficile de les trouver et très peu ont eu le temps de se former après le big bang », a déclaré l’astronome Dominika Wylezalek de l’université de Heidelberg en Allemagne, auteur principal de l’étude menée avec le télescope futuriste. « Cela pourrait finalement nous aider à comprendre comment les galaxies évoluent dans des environnements denses. C’est un résultat passionnant », a ajouté le scientifique. « Notre premier test des données a rapidement révélé des signes clairs d’interactions importantes entre des galaxies proches », a fait écho le professeur Andrey Vayner de l’Université Johns Hopkins à Baltimore. « La sensibilité de l’instrument NIRSpec a été immédiatement évidente et il est clair que nous sommes entrés dans une nouvelle ère de la spectroscopie infrarouge », a ajouté l’expert.

Grâce à Webb, qui vient de nous donner une superbe photo des Piliers de la Création, les scientifiques espèrent en savoir beaucoup plus sur l’évolution des galaxies et des trous noirs dans l’Univers primordial en exploitant la capacité de l’instrument à remonter le temps avec une sensibilité sans précédent.