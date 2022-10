Le successeur de Jony Ive, Evans Hankey, quitte Apple, aucun nouveau responsable du design n’a encore été nommé

L’un des responsables du groupe de conception d’Apple, Evans Hankey, va quitter l’entreprise, par Bloomberg. L’ancien vice-président du design industriel a officiellement dirigé l’équipe de conception d’Apple aux côtés du chef de la conception logicielle Alan Dye, après le départ de Jony Ive en 2019.

Bloomberg dit que Hankey a dit aux employés qu’elle resterait dans l’entreprise pendant les six prochains mois, avant de partir. Apple n’a pas encore nommé de remplaçant pour le rôle de Hankey.

Comme une grande partie du groupe de design secret d’Apple, Hankey a gardé un profil relativement bas avec peu d’apparitions publiques. Cependant, elle et son équipe ont été profilées par Wallpaper en décembre 2021.

Hankey a travaillé sous Jony Ive et est finalement devenu chef d’équipe de conception, prenant officiellement le poste de vice-président du design industriel au départ d’Ive en 2019.

Dans un communiqué, Apple a remercié Evans pour ses contributions à l’entreprise et a confirmé qu’elle prévoyait de rester pendant une période de transition.

« L’équipe de conception d’Apple rassemble des créatifs experts du monde entier et de nombreuses disciplines pour imaginer des produits qui sont indéniablement Apple », a déclaré un porte-parole dans un communiqué. « L’équipe de conception senior a des leaders solides avec des décennies d’expérience. Evans prévoit de rester pendant que nous traversons la transition, et nous tenons à la remercier pour son leadership et ses contributions.