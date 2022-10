Vous souhaitez transformer votre chien en bijou ? Cette agence transforme les cendres en diamants

Z.Orme envoie des échantillons de poils d’animaux ou de cendres en Suisse : l’ensemble du processus coûte à partir de 3 000 € et il faut attendre plus d’un an.

Il est possible de transformer votre chien en diamant. Ce n’est pas un tour de magie, mais un procédé chimique obtenu à partir du traitement de cendres ou d’un échantillon de cheveux. L’agence funéraire pour animaux Z. Orme de Carobbio degli Angeli (Bergame) explique que c’est « une façon de saluer, d’être proche et de se souvenir de son animal de compagnie ». D’un autre côté, un diamant est éternel.

« Nous effectuons un service complet. On récupère les restes, on les garde et puis il y a la crémation. Nous avons décidé d’offrir un revêtement en diamant, c’est une option supplémentaire pour les personnes qui veulent transformer leurs animaux de compagnie en bijoux à toujours emporter avec eux », explique Orietta de Z. Orme, qui s’occupe non seulement des chiens, mais aussi des chats, des furets, lapins, tortues et oiseaux.

Le processus de fabrication du diamant

« En gros on envoie les cendres de l’animal ou un échantillon de fourrure en Suisse », c’est la meilleure solution. Le cheveu, en effet, est riche en carbone : l’élément de base pour créer le diamant. « Si vous choisissez d’envoyer les cendres, vous devez envoyer une plus grande quantité », explique-t-il à Netcost-security.fr.

Le processus de fabrication du diamant commence en Suisse : « Nous comptons sur cette entreprise. Nous sommes allés vérifier personnellement comment il travaille et il nous a convaincus ». À l’intérieur d’un laboratoire, la formation normale du diamant dans la nature est reproduite grâce à l’utilisation d’équipements de pointe et à la simulation des conditions naturelles. Une fois le diamant créé, il est alors possible de le sertir en bague, ou de créer un collier, « cela dépend des demandes des clientes », explique Orietta.

Avant de démarrer le processus, les cendres sont marquées d’un code d’identification, puis l’extraction du carbone, l’élément de base du diamant, commence. La deuxième étape est la purification, où le carbone sous forme de graphite est extrait en cassant les carbonates. Il est alors soumis à des pressions et des températures élevées. Lorsque le diamant a acquis la bonne forme, il est taillé et nettoyé. Enfin envoyé au salon funéraire pour animaux Z.Orme.

Le temps et le coût pour transformer vos animaux de compagnie

Le processus est long, il faut au moins un an, parfois même plus. « Cependant, c’est un processus long qui nécessite des machines spécialisées », explique Orietta. Le coût n’est pas non plus négligeable, on parle toujours de diamants, même s’ils sont artificiels. « C’est variable. Cela dépend de la coupe, de la forme, de la couleur ». Cela commence à partir de 3 000 euros, et de fait, les clients sont souvent freinés par le prix. « Quand ils viennent tous chez nous ils le demandent comme un service, c’est clair que quand ils comprennent que c’est très cher ils se retirent ».

L’image de couverture a été créée avec l’intelligence artificielle Dall-E.