Parce qu’il y a encore tellement de moustiques à l’intérieur de la maison

A quelques jours du mois de novembre, nos maisons sont encore infestées de moustiques, notamment de moustiques tigres. Voici ce qui se passe.

Nous approchons de novembre et pourtant, dans les maisons de nombreux Italiens, de nombreux moustiques continuent de bourdonner – et de piquer -, en particulier des exemples du tristement célèbre moustique tigre (Aedes albopictus) et la commune Culex pipiens. Si dans certaines régions ce n’est pas surprenant du tout, comme en Sicile où depuis des années les gens ont affaire à des diptères même en décembre, dans d’autres avec un temps plus froid, en voir autant n’est pas vraiment courant. La raison de cette présence importante et tardive est principalement liée aux températures anormales de ce mois d’octobre, supérieures de plusieurs degrés à la moyenne de la période. Autant dire que, selon les estimations des météorologues, à la fin du mois on s’attend encore à 22 – 23°C, « grâce » au coup de queue de l’anticyclone africain qui a fait l’enfer cet été, fracassant plusieurs records de maximales en Europe. .

Les moustiques se marient naturellement avec des températures plus élevées et peuvent continuer à se reproduire rapidement, quelle que soit la date indiquée sur le calendrier. Ce n’est pas un hasard si depuis plusieurs années, il est normal de voir beaucoup de ces insectes à Nice en octobre, comme l’a expliqué à Repubblica le professeur Pierfilippo Cerretti, professeur de zoologie au département de biologie et biotechnologie Charles Darwin (BBCD) de l’université Sapienza. de Nice. Mais cette année, nous risquons de les avoir à l’intérieur – et actifs – même en décembre, précisément à cause des températures anormales catalysées par le réchauffement climatique. Parmi les espèces les plus favorisées par le changement climatique figure le moustique tigre, originaire des pays tropicaux mais aussi à l’aise dans les climats tempérés. Ce n’est pas un hasard s’il envahit une grande partie de l’Europe, grâce à la remarquable adaptabilité et résistance des œufs aux basses températures.

Qu’est-ce que la diapause des moustiques

Mais il n’y a pas que la chaleur qui favorise la présence de moustiques dans nos maisons. L’automne est en effet une saison particulièrement importante pour le cycle biologique des moustiques, car elle les pousse à aller vers la diapause. Comme expliqué dans l’article « Molecular Physiology of Mosquito Diapause » publié dans la revue scientifique Advances in Insect Physiology, la diapause est un état dormant utilisé par de nombreux moustiques pour survivre aux saisons de fort stress environnemental, comme l’automne et l’hiver (typique) . Pendant la diapause, les moustiques entrent dans une sorte d’hibernation et essaient de rester en vie jusqu’au printemps suivant, réduisant considérablement le métabolisme (dans cet état, ils ne piquent pas et ne recherchent pas le sang). Pour ce faire, ils doivent cependant rechercher des environnements plus chauds qu’à l’extérieur ; en fait, une nuit de vrai froid suffit à tuer la grande majorité des adultes. Ainsi, les moustiques cherchent refuge dans nos maisons, nos caves, nos garages et en général à l’intérieur des bâtiments.

Comme l’ont expliqué des scientifiques de l’Ohio State University et de l’Université de Georgetown, « comme la plupart des insectes, les moustiques des latitudes tempérées surveillent avec précision la durée de la journée comme signal du début de la diapause ». En pratique, l’automne, caractérisé par des jours de plus en plus courts, donne le signal de se mettre à l’abri. Mais les températures sont encore très élevées, donc les insectes qui entrent dans nos maisons ne vont pas encore chercher une cachette pour se « reposer » en vue du printemps, mais ils sont toujours très actifs et piquent. Et si nous avons des soucoupes à l’intérieur de la maison avec de l’eau et d’autres sources où ils peuvent déposer leurs œufs (même l’eau au fond des toilettes d’une deuxième salle de bain inutilisée) alors il y a un risque d’avoir une véritable invasion.