Des applications et des jeux stupides dont vous ignoriez l’existence pour Alexa

Les appareils Echo peuvent augmenter considérablement votre productivité. La domotique est le point fort d’Alexa. Ne pas avoir à se lever d’où vous êtes pour allumer une lumière ou arrêter la musique vous fait gagner beaucoup de temps. Il en va de même pour les rappels, les alarmes et les autres technologies intégrées à l’appareil. Mais ne nous leurrons pas. Tout dans Alexa n’est pas la productivité. Si vous n’y croyez pas, voici toute une série d’absurdités sous la forme d’une compétence que vous pouvez installer sur votre appareil pour passer le temps :

Invoquer chrétien

C’est l’une des meilleures compétences Alexa que vous pouvez installer sur votre Echo, mais de loin. Il sert à invoquer le tout-puissant Cristiano Ronaldo. Après avoir activé la compétence, vous entendrez son cri de victoire après avoir prononcé les mots magiques « Alexa, j’invoque Cristiano ».

« SIUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ». Je n’exagère pas. J’ai essayé et le chat m’a regardé comme si j’étais fou —ce que je suis—. Cette compétence donne exactement ce qu’elle promet. Hautement recommandé.

1001 choses à savoir avant de mourir

Si vous n’êtes pas mort avec le cri de Cristiano, vous voudrez peut-être continuer à explorer cette liste. Deuxièmement, nous avons 1001 choses que vous devez savoir avant de mourir. Une compétence qui fera tomber un fait aléatoire que vous ne saviez pas et que, parfois, vous auriez voulu ne pas savoir.

échecs avec les yeux bandés

Vous vous souvenez quand Beth Harmon et Benny Watts jouaient aux échecs sur la route sans plateau ni quoi que ce soit dans Queen’s Gambit ? Eh bien, avec cette compétence, vous pourrez roquer, capturer en passant et faire des chèques à découvert directement à partir de la noix de coco. La compétence parfaite pour que vos amis arrêtent de vous parler, allez.

La solution parfaite pour une vague de chaleur

Le mois d’août est typique, mais entre le gaz russe et les autres mouvements, le kilowatt est répertorié comme le litre de sang de licorne. Comment rafraîchir notre maison sans avoir à contracter une autre hypothèque ?

Et bien non. Avec le cri de Cristiano, vous n’obtiendrez rien. Ni avec cette compétence, mais vous pourrez tromper quelqu’un qui n’a aucune idée grâce au pouvoir de votre esprit. Fondamentalement, cette compétence émet le son typique de la climatisation. Bien sûr, n’abusez pas, il ne s’agira pas que vos amis pensent que vous êtes riche et vous demandent de l’argent.

Au fait, il y en a un autre qui lui ressemble, mais avec le bruit du four. Au cas où vous voudriez vous souvenir du goût d’une bonne pizza maison, mais sans dépenser 8 euros pour chaque cuite.

son de bombardement

Le détecteur de sociopathe par excellence. Actuellement, cette compétence a un total de notes 0, ce qui indique qu’il y a encore de l’espoir pour l’humanité. Et oui, pour le trouver, on pourrait dire qu’on a vu la liste complète des compétences d’Amazon.

La chose la plus troublante à propos de cette compétence est sa description :

« Cette compétence vous permet d’écouter un bruit blanc qui peut vous aider à rester concentré, à vous détendre et à dissimuler les bruits gênants. »

Eh bien, ça, la chose typique que vous vous concentrez sur le ciboire en écoutant les bombardements. Mais la chose n’est pas là. Si le bombardement au bruit blanc vous semble bon marché, vous pouvez payer 1,60 $ par mois pour un son de bombardement de qualité supérieure. Espérons que les fusées de ce mode de paiement sonnent un peu mieux, par exemple, avec le cri de Cristiano. Et, ayant la compétence pelao bug, pourquoi voulez-vous en installer plus ?