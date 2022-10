Fallout 3 et Les Sims 4 sont actuellement gratuits à télécharger et à conserver

En bref : en ces jours d’incertitude économique, nous pouvons tous apprécier un cadeau ou deux. Les joueurs ont actuellement quelques vieux mais bons cadeaux qu’ils peuvent récupérer gratuitement : le titan RPG qu’est Fallout 3 (édition GOTY) et l’excellent simulateur social Les Sims 4.

À commencer par le classique de Bethesda, Fallout 3 est actuellement l’un des jeux offerts gratuitement dans le cadre de la promotion hebdomadaire d’Epic Games Store. Sorti en 2008, il marque le passage de Fallout d’un jeu 2D isométrique au tour par tour à l’épopée 3D pour laquelle la franchise est connue aujourd’hui.

Ce n’est pas Fallout 3 à la vanille non plus; c’est l’édition du jeu de l’année, ce qui indique que vous obtenez également ses cinq DLC : Operation : Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout et Mothership Zeta.

L’Epic Game Store est en fête #Fallout25: https://t.co/LJhDnGLPme À partir du 10/20, assurez-vous et accrochez :

‘️ Édition Fallout 3 GOTY gratuite jusqu’au 27/10.

‘️ Fallout 1, Fallout 2 et Fallout Tactics à 75 % de réduction jusqu’au 1/11 pic.twitter.com/GojWHBBsjC – Fallout (@Fallout) 20 octobre 2022

Quatorze ans, c’est long, encore plus en termes de jeux vidéo, donc Fallout 3 montre un peu son âge, mais c’est toujours une expérience incroyable et ça vaut vraiment le coup si vous n’avez jamais eu le plaisir d’explorer Capital Wasteland. Le cadeau fait partie des célébrations du 25e anniversaire de Fallout qui incluent les Fallout originaux, Fallout 2 et Fallout Tactics vendus sur Epic Store pour 2,50 $ chacun.

Epic offre bien sûr deux jeux en rotation chaque semaine. Aux côtés de Fallout 3 se trouve Evoland: Legendary Edition. Il se compose de l’original Evoland: A Short Story Of Adventure Video Games Evolution et de la suite, Evoland II: A Slight Case Of Spacetime Continuum Disorder. Il mélange différents styles de l’histoire des RPG, y compris le monochrome familier de la Game Boy, les graphismes NES de type Zelda et la 3D plus moderne à la Final Fantasy VII.

Fallout 3 et Evoland : Legendary Edition sont gratuits sur Epic Games Store jusqu’au 27 octobre.

Ailleurs, les fans des Sims peuvent désormais télécharger et conserver Les Sims 4 pour Windows, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series pour toujours sans payer un centime. La quatrième entrée principale de la série de 2014 devient gratuite en permanence, bien qu’elle n’inclue que le jeu de base et aucune des nombreuses extensions. Les propriétaires de PC peuvent le récupérer sur Steam, l’application EA et Origin.