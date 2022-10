On sait enfin quel est le nombre minimum d’heures de sommeil par nuit pour se sentir bien

Cela a été découvert par une nouvelle étude scientifique qui a calculé la quantité de sommeil qui réduit le risque de rencontrer des problèmes de santé chroniques.

Combien d’heures faut-il dormir pour se sentir bien ? Cela dépend de l’âge et de divers facteurs, bien que – comme nous le savons tous – la durée recommandée du repos nocturne pour les jeunes et les adultes soit d’environ huit heures par nuit. Une nouvelle étude publiée dans la revue Plos Médecine cependant, il a constaté qu’il y a une quantité minimale de sommeil que nous ferions mieux de ne pas perdre. En d’autres termes, les chercheurs ont calculé le nombre d’heures minimum qui nous permet de réduire le risque de rencontrer des problèmes de santé.

Pour quantifier les heures de sommeil nécessaires pour rester en bonne santé, les chercheurs ont utilisé les données de plus de 7 000 hommes et femmes de plus de 50 ans qui n’avaient pas de multimorbidité (deux problèmes de santé à long terme ou plus) et avaient participé à l’étude Whitehall II, une Étude britannique qui a suivi des fonctionnaires britanniques pendant environ 25 ans. Les chercheurs ont ensuite examiné les différentes informations cliniques recueillies au cours de la période d’étude pour rechercher des liens entre la durée du sommeil nocturne et le développement de maladies chroniques.

L’analyse des données a révélé que, par rapport aux personnes qui dormaient jusqu’à sept heures par nuit, celles qui dormaient moins de cinq avaient un risque significativement plus élevé (environ 30 %) de morbidités multiples. Dans l’ensemble, les personnes qui dormaient moins avaient un risque plus élevé de développer une première maladie coronarienne et, par la suite, un risque plus élevé de développer une multimorbidité. Ils ont également noté qu’une durée de sommeil de moins de cinq heures est associée à un risque accru de mortalité de 25 %.

L’équipe a donc indiqué que nous devrions essayer de dormir environ huit heures par nuit, mais si ce n’est pas possible, leurs nouvelles découvertes suggèrent que cinq heures devraient vraiment être le strict minimum pour rester en bonne santé.