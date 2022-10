Skull and Bones : date de sortie, bande-annonce, gameplay, configuration système requise et plus encore

De nombreux jeux d’action sont disponibles. Mais qu’en est-il d’un jeu d’action impliquant des pirates ? Le nouveau jeu d’action d’Ubisoft qui implique des pirates est arrivé. Intitulé Skull and Bones, obtient enfin une date de sortie définitive après avoir été retardé année après année. Si vous n’avez pas entendu parler de ce jeu, vous êtes au bon endroit ! Voici tout ce que vous devez savoir sur le jeu Skulls and Bones.

Date de sortie de Skull and Bones

Ubisoft a révélé le jeu lors de l’événement E3 qui s’est tenu en 2017 avec une date de sortie fixée pour 2018. Cependant, les choses ne se sont pas bien passées et le jeu a été reporté d’année en année. Le jeu avec sa date de sortie réelle est fixé au 8 novembre 2022. Eh bien, les choses ne se sont pas bien passées à nouveau et Ubisoft a maintenant révélé une nouvelle date finale (espérons-le) pour le jeu. Skull and Bones devrait maintenant sortir le 9 mars 2023.

Skull and Bones – Développeur et éditeur

Ce jeu d’action intéressant est développé par Ubisoft Singapour et sera évidemment publié par Ubisoft lui-même. Cela indique automatiquement que vous pourrez l’acheter sur le lanceur Uplay pour PC d’Ubisoft. Cela vous permettra également d’obtenir une sorte de réductions et d’offres sur le jeu pendant différentes périodes de fête.

Bande-annonce Skull and Bones

L’officiel cinématographique révèle que la bande-annonce du jeu est sortie en 2017 que vous pouvez consulter ici. À première vue, cela ressemble simplement à un chapitre supplémentaire pour Assassin’s Creed IV: Black Flag. Vous pouvez voir les capitaines de deux navires se faire la guerre et s’attaquer avec des armes à feu.

Il y a aussi une nouvelle bande-annonce pour le jeu qui est sortie en juillet de cette année. Intitulée Long Live Piracy, la bande-annonce vous montre les difficultés et les luttes auxquelles le brassage à bord est confronté lorsqu’il doit lutter contre ses ennemis. La pluie et les vagues agitées peuvent être difficiles, comme on le voit dans la bande-annonce. Une fois qu’une bataille a été gagnée, les membres de l’équipage célèbrent et apprécient leur victoire. Vous pouvez regarder la bande-annonce en vous rendant sur ici.

Jeu de crâne et d’os

Ubisoft a également publié une bande-annonce de gameplay de 7 minutes. La bande-annonce explique comment vous avez commencé dans l’océan Indien et votre objectif principal d’être le pirate le plus redouté de tous les temps. Vous commencez en tant que survivant d’un naufrage qui atterrit ensuite sur terre pour commencer à apprendre à fabriquer des outils et à construire des navires. Lorsque vous vivez une vie comme celle-ci, il est essentiel que vous disposiez d’un stock suffisant d’articles nécessaires. Une fois que vous avez progressé dans les niveaux, vous pouvez construire et contrôler de plus gros navires.

Bien sûr, vous avez également votre équipage qui participera à l’attaque des ennemis. Mais s’ils ne sont pas bien nourris et pris en charge, les choses peuvent mal tourner pour vous. En cas de naufrage ou même de naufrage de votre navire, vous pourrez récupérer votre inventaire, mais vous aurez besoin de mesures rapides pour cela. Vous pouvez également conclure des contrats pour augmenter vos niveaux et vos classements. Il existe également des quêtes secondaires que vous pouvez accomplir pour gagner plus de récompenses et éventuellement vous classer. Vous avez également la possibilité de jouer au jeu en solo ou de faire équipe avec vos amis en ligne. Les batailles ne deviennent intéressantes que lorsque vous jouez avec vos amis.

Dans l’ensemble, le jeu nécessite une planification et une stratégie de chaque élément. Qu’il s’agisse de stocker des ressources ou de planifier des attaques en déplacement. La coordination et la planification sont essentielles. Une fonctionnalité intéressante que beaucoup de gens utiliseront est la possibilité d’attaquer d’autres joueurs en ligne et de repartir avec leur butin. Le jeu vous permet de personnaliser votre personnage avec différents objets qu’il vous faudra débloquer ou acheter selon vos besoins. Découvrez la bande-annonce de gameplay ci-dessus ici.

Skull and Bones – Éditions de jeu

Comme vous vous en doutez avec la plupart des jeux d’Ubisoft, vous avez le choix entre le jeu de base standard et une édition de luxe ou de première du jeu. En ce qui concerne Skull and Bones, vous pouvez acheter soit la version standard du jeu, soit l’édition premium du jeu. L’édition standard du jeu comprend le jeu de base et cela vous coûtera 59,99 $.

L’édition Premium du jeu vous coûtera 89,99 $. Avec l’édition premium du jeu, vous obtiendrez la collection Ballad of Bloody Bones, deux missions supplémentaires et une bande sonore numérique. Quelle que soit la version que vous précommandez, vous recevrez le pack Highness of the High Sea. ce pack contient la tenue de notoriété et le feu d’artifice du couronnement. Si vous n’êtes pas intéressé par l’achat du jeu, vous pouvez toujours acheter l’abonnement Ubisoft + qui vous permet d’accéder à plus de 100 jeux pour un tarif mensuel de 14,99 $.

Skull and Bones – Plates-formes prises en charge

Le jeu est disponible pour les consoles de nouvelle génération, c’est-à-dire les PS5 et le Xbox série X. En ce qui concerne le PC, vous pouvez acheter le jeu sur le Boutique Ubisoft ou de la Lanceur de jeux épiques.

Configuration système requise pour le crâne et les os

Voyons maintenant la configuration système minimale et recommandée requise pour jouer à Skull and Bones sur PC.

Configuration minimale requise

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i7 4790 ou AMD Ryzen 5 1600

RAM : 8 Go

Stockage : 65 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 1060 6 Go ou AMD RX 570 8 Go

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i7 8700K ou AMD Ryzen 5 3600

RAM : 16 Go

Stockage : 65 Go

GPU : Nvidia GeForce RTX 2070 8 Go ou AMD RX 5700XT 8 Go

Conclusion

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur le nouveau jeu Skull and Bones. Alors, que pensez-vous du jeu, et pensez-vous que ce sera un jeu réussi ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux. Pensez-vous également que le jeu apparaîtra sur des services de jeux en nuage tels que GeForce NOW de Nvidia ?

