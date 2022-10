Nomad ouvre les précommandes pour Apple Watch Rugged Band dans « Ultra Orange »

Suite à la sortie de son populaire Sport Band en Ultra Orange, Nomad a ouvert des commandes pour son Rugged Band dans le coloris Ultra Orange. Disponible pour l’Apple Watch Ultra 49 mm ainsi que pour tous les modèles Apple Watch 45/44 mm, voici ce que vous obtenez avec le bracelet durable de Nomad.

« Conçu pour donner à votre Apple Watch un look moderne et robuste pour un usage quotidien ou lors de votre prochaine aventure. La bande robuste est fabriquée à partir de FKM, un élastomère fluoré doux mais résistant qui allie confort tout au long de la journée et durabilité. La quincaillerie en acier inoxydable moulée par injection et conçue sur mesure offre un ajustement sûr et un style unique.

Fonctionnalités Nomad Rugged Band

Caoutchouc fluoroélastomère FKM

Conception côtelée respirante

Entièrement étanche

Cosses et boucle en acier inoxydable personnalisées (argent ou noir disponibles)

Conçu pour Apple Watch Ultra, Series 8, 7, 6, SE et toutes les versions précédentes d’Apple Watch

Disponible en tailles 49 et 45/44 mm

Prix ​​: 59,95 $ – en vente à 44,95 $ pour les précommandes

Dans un souci de durabilité, Nomad affirme que le fluoroélastomère de haute qualité « ne subira pas de dommages dus aux températures élevées, à l’exposition au soleil ou aux produits chimiques. Le FKM est également résistant aux huiles, ce qui lui permet de se nettoyer facilement après toute aventure.

Une autre touche agréable est les cosses et la boucle en acier inoxydable disponibles dans un choix d’argent ou de noir afin que vous puissiez choisir de faire correspondre la finition de votre Apple Watch ou d’opter pour un contraste.

L’Ultra Orange Rugged Band est disponible en précommande maintenant avec une remise de 25% avec des livraisons prévues pour février 2023.

Le Rugged Band est également disponible en noir et sera expédié d’ici le 16 novembre.

Avis sur les nomades de Netcost-security.fr :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :