Un père avec une fille et d’autres parents : découverte de la première famille néandertalienne

En analysant les restes de 13 Néandertaliens dans deux grottes russes, la structure sociale des Néandertaliens a été révélée pour la première fois.

Le premier portrait de famille néandertalien. Crédit : Tom Bjorklund

Homme de Néandertal (Homo neandertalensis) était l’un des hominidés les plus proches de notre espèce (Homo sapiens), avec laquelle nous coexistons – et nous reproduisons – depuis des dizaines de milliers d’années. Ce n’est pas un hasard si nous portons encore dans notre ADN plusieurs gènes hérités de cet ancêtre ancestral. Depuis que le premier génome a été reconstruit en 2010, également grâce aux travaux du récent lauréat du prix Nobel de médecine et de physiologie 2022 Svante Pääbo, nous en savons beaucoup plus sur les Néandertaliens, mais nous avons encore très peu d’informations sur leur situation sociale et familiale. structure. Grâce à une nouvelle étude, menée sur les restes d’individus apparentés retrouvés dans deux grottes en Russie, les scientifiques ont néanmoins pu dresser le premier « portrait de famille » de l’énigmatique Homo, suggérant que les communautés étaient patrilocales, c’est-à-dire avec des des hommes et des femmes qui se sont déplacés d’un groupe à un autre (c’étaient des migrants, en pratique).

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive de Leipzig (Allemagne), qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Institut d’archéologie et d’ethnographie de l’Académie russe des sciences de Novossibirsk, du Département d’anthropologie de l’Université de Toronto (Canada), la Faculté des sciences de la vie de l’Université de Vienne (Autriche) et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par les professeurs Laurits Skov, Svante Pääbo et Benjamin M. Peter de l’Institut d’archéologie et d’ethnographie de l’université allemande, ont réussi à reconstituer la structure sociale d’une communauté néandertalienne après avoir récupéré et analysé l’ADN de 17 artefacts. . Les échantillons ont été récupérés dans les grottes Chagyrskaya et Okladnikov en Russie, où nos ancêtres vivaient il y a environ 54 000 ans. Les deux grottes se trouvent à quelques jours de marche du site du célèbre et mystérieux Homo de Denisova, un autre ancien ancêtre d’Homo sapiens, qui s’est également croisé avec des Néandertaliens.

Les résultats provenaient de 13 individus différents, dont 7 hommes et 6 femmes. Il y avait 8 adultes, tandis que les enfants et les adolescents étaient 5. À partir de l’analyse ADN, les chercheurs ont déterminé que parmi eux se trouvaient un père et sa fille adolescente avec deux autres parents au deuxième degré, un jeune homme et une femme adulte, qui pourrait être un tante ou une cousine. Peut-être même une grand-mère. Les chercheurs ont déterminé qu’ils vivaient tous dans cette grotte en même temps, ce qui est considéré comme très important et passionnant d’un point de vue scientifique. « Cela indique qu’ils venaient probablement de la même communauté sociale. Ainsi, pour la première fois, nous pouvons utiliser la génétique pour étudier l’organisation sociale d’une communauté néandertalienne », a déclaré le professeur Skov, premier auteur de l’étude, dans un communiqué. Les scientifiques suggèrent que les Néandertaliens fréquentaient les deux grottes de façon saisonnière, pour suivre la migration des bouquetins, des bisons, des chevaux et d’autres animaux sauvages. Ce n’est pas un hasard si les restes fossiles de dizaines d’os de bison broyés ont été retrouvés dans la grotte. Bien qu’il s’agisse de petites grottes, elles surplombaient des vallées fluviales remplies d’animaux pendant la saison migratoire, elles avaient donc une abondance de nourriture. Malgré cela, les chercheurs pensent qu’ils sont tous morts ensemble ou en peu de temps, peut-être de faim, en raison d’une mauvaise saison de chasse. Une tempête dévastatrice n’est pas non plus exclue.

L’une des découvertes les plus significatives a été faite en comparant la diversité génétique du chromosome Y (hérité de père en fils) avec la diversité de l’ADN mitochondrial, qui n’est hérité que de la mère. Il s’est avéré qu’il était beaucoup plus élevé dans l’ADN mitochondrial; cela suggère que la société de Néandertal était patrilocale et que la diversité génétique était portée par les femmes, qui se déplaçaient d’un groupe à un autre. « Notre étude donne une image concrète de ce qu’aurait pu être une communauté néandertalienne. Cela rend les Néandertaliens beaucoup plus humains », a déclaré le co-auteur de l’étude, Benjamin Peter. Les détails de la recherche « Aperçus génétiques sur l’organisation sociale des Néandertaliens » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.