La grève de l’Apple Store s’est poursuivie en Australie, suivie d’une action revendicative supplémentaire

La toute première grève des Apple Store a eu lieu en Australie mardi, avec des restrictions de travail supplémentaires imposées hier par le personnel.

La grève n’a duré qu’une heure dans ce qui était clairement destiné à être un signal à Apple que les membres du syndicat sont prêts à prendre de nouvelles mesures si leur appel à une augmentation des salaires et à de meilleures conditions de travail reste lettre morte…

Contexte de la syndicalisation d’Apple

Nous avons appris pour la première fois que le personnel du commerce de détail envisageait de se syndiquer en février. Les choses ont progressé en avril, avec le lancement officiel du processus dans le magasin phare d’Apple, Grand Central Terminal, à New York, à la recherche d’un certain nombre d’améliorations pour le personnel. Cela a été suivi par des déménagements similaires à Atlanta et au Maryland, avant de s’étendre à l’international au Royaume-Uni et en Australie.

Jusqu’à présent, Apple a réagi de manière agressive en engageant les mêmes avocats antisyndicaux employés par Starbucks. L’entreprise fait maintenant face à de multiples accusations d’utilisation de techniques antisyndicales illégales. Les experts de l’emploi ont averti que ces techniques peuvent fonctionner, mais peuvent avoir des conséquences négatives à long terme.

La semaine dernière a vu la syndicalisation du deuxième Apple Store américain, dans l’Oklahoma. Le personnel y avait déclaré qu’il était parfaitement préparé aux tactiques antisyndicales. Le dernier en date offre de nouveaux avantages au personnel, tout en excluant les membres du syndicat. Apple soutient que c’est une conséquence de la négociation collective, mais d’autres ont souligné que rien n’empêche l’entreprise d’offrir les mêmes avantages aux membres du syndicat.

Grève de l’Apple Store

En Australie, environ 150 des 400 employés de l’Apple Store du pays se sont mis en grève pendant une heure mardi. Le personnel était membre du Syndicat des travailleurs du commerce de détail et de la restauration rapide (RAFFWU), qui avait annoncé l’action revendicative prévue la semaine dernière.

Malgré sa brièveté, la grève est entrée dans l’histoire non seulement comme la toute première grève des employés d’Apple Store, mais aussi comme la première grève coordonnée au niveau national par les travailleurs du commerce de détail en Australie.

Les membres du syndicat ont suivi hier avec plus d’une douzaine de restrictions de travail, notamment en refusant les réparations d’AirPod et les livraisons de stock.

Engadget rapporte qu’Apple a proposé d’augmenter le salaire minimum à 27,64 dollars australiens (17,35 dollars américains), mais le personnel conteste le taux d’inflation actuel, cela équivaut à une réduction de salaire en termes réels. Ils demandent plutôt 31 $ AUS (19,53 $ US), ce qui correspondrait à peu près au salaire des employés américains de l’Apple Store.

De plus, ils veulent des améliorations des conditions de travail, notamment la possibilité de prendre deux jours de congé consécutifs par semaine. La liste actuelle indique que le personnel se voit souvent offrir deux jours non consécutifs, par exemple travailler du samedi au mardi, prendre congé le mercredi, travailler le jeudi, puis prendre congé le vendredi. Ils disent qu’il est particulièrement difficile d’avoir de vrais week-ends de congé.

Apple a dit au New York Times qu’elle fait partie des entreprises les mieux rémunérées d’Australie et qu’elle a apporté de nombreuses améliorations aux avantages sociaux.

